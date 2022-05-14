Dolar
15.48
Euro
16.11
Altın
1,811.85
ETH/USDT
2,004.00
BTC/USDT
29,471.00
BIST 100
2,419.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Şampiyonu Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda kupa töreni düzenliyor.
logo
Sağlık

Türkiye'de 1407 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Ömer Olcay   | 14.05.2022
Türkiye'de 1407 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Buna göre, son 24 saatte 127 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 1407 kişinin testi pozitif çıktı, 5 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1645 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,47, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,17 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 623 bin 608 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgınının görüldüğü Kuzey Kore'de son 24 saatte 21 kişi daha öldü
Çin'de son 24 saatte 2 bin 72, Hong Kong'da 298 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
SGK, Kovid-19 salgınına 31 milyar lira ödedi
ABD Kovid-19 Koordinatöründen halkın virüse karşı savunmasız kalabileceği uyarısı

Benzer haberler

Türkiye'de 1407 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 1407 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti

Kovid-19 salgınının görüldüğü Kuzey Kore'de son 24 saatte 21 kişi daha öldü

Hemşireler Kovid-19 vakalarının azalmasıyla rahat nefes aldı

Çin'de son 24 saatte 2 bin 72, Hong Kong'da 298 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'de son 24 saatte 2 bin 72, Hong Kong'da 298 Kovid-19 vakası tespit edildi
Çin, Kovid-19 salgını nedeniyle 2023 AFC Asya Kupası ev sahipliğinden çekildi

Çin, Kovid-19 salgını nedeniyle 2023 AFC Asya Kupası ev sahipliğinden çekildi
SGK, Kovid-19 salgınına 31 milyar lira ödedi

SGK, Kovid-19 salgınına 31 milyar lira ödedi