Türk Kızılay mobil sağlık aracı, Malatya'da depremzedelere sağlık hizmetini sürdürüyor
Türk Kızılay mobil sağlık aracı, Malatya'da kırsal mahallelerde yaşayan depremzedelere sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.
Malatya
Birer doktor, hemşire psikolog, radyoloji teknikeri ile halk sağlığı uzmanının hizmet verdiği mobil sağlık aracı, çadır kentlerde ve kırsal mahallelerde yaşayanları ziyaret ediyor.
Ekipler, Akçadağ ilçesine bağlı Aşağı Örükçü Mahallesi'ndeki depremzedelere birinci basamak sağlık hizmeti sundu.
Sağlık aracından mahalledeki 45 depremzede yararlanırken yetişkinlere de psikososyal destek hizmeti verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.