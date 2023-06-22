Dolar
23.56
Euro
25.89
Altın
1,926.48
ETH/USDT
1,904.70
BTC/USDT
30,054.00
BIST 100
5,210.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Futbol Federasyonu’nun Olağan Seçimli Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştiriliyor Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman Valiliği’nde açıklamalarda bulunuyor
logo
Sağlık

TEİS'ten kızamık vakalarına karşı aşı uyarısı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, kızamık vakalarının önüne geçmek için çocukluk çağı aşılamalarının eksiksiz yapılması gerektiğini bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 22.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
TEİS'ten kızamık vakalarına karşı aşı uyarısı

Ankara

Saydan, yazılı açıklamasında, kızamığın bulaşıcı bir hastalık olduğunu ancak aşıyla önlenebilmesinin mümkün olduğuna dikkati çekti.

Kızamık aşısının mutlaka yaptırılması gerektiğini belirten Saydan, "Aşılanmama neticesinde salgın ortaya çıkıyor. Son yıllarda dünyada toplumlar arasında ortaya çıkan aşı karşıtlığı ve kararsızlığı giderek artıyor. Aşılanmamış veya eksik aşılı kişiler nedeniyle küresel dolanımın artması, göçler, savaşlar nedeniyle aşıyla önlenebilen bulaşıcı hastalıkların görülme riski yükseliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Saydan, DSÖ verilerine göre Türkiye'nin 2023 şubat ayı sonu itibarıyla Avrupa'da kızamık vakasının en çok görüldüğü ikinci ülke olduğunu belirterek, "Özellikle aşı karşıtlığı ve düzensiz göçle beraber artan kızamık vakalarının önüne geçmek için çocukluk çağı aşılamalarının eksiksiz yapılması şart." ifadesini kullandı.

Türkiye'de aşı karşıtlığının giderek arttığını savunan Saydan, şunları kaydetti:

"Aşı karşıtlığının bilimsel bir dayanağı olmadığı gibi çocuklarımızla birlikte tüm toplumun sağlığı da hiçe sayılıyor. Çocukların aşılanmasındaki hukuki ve vicdani mesuliyetin ailelerin inisiyatifinde olmaması gerekiyor. Türkiye'de Sağlık Bakanlığının uyguladığı çocukluk çağı aşı takvimi içinde de yer alan 9'uncu ay ile 1, 4 ve 6'ncı yaşlarda uygulanan kızamık aşıları çocukları viral bir hastalık olan kızamıktan yüzde 99 koruyor.

Aşılanmanın bir hedefi kendimizi korumaksa diğer önemli hedefi de toplumun bağışıklık sistemini korumaktır. Ülkemizde kızamık, kızamıkçık, kabakulak gibi hastalıklarının aşıları ücretsiz şekilde aşı takvimimizde bulunuyor. Ailelerin bu aşıları çocuklarına yaptırmaları ve toplum sağlığının korunmasını sağlamaları gerekiyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Otogarı'nda Kurban Bayramı hareketliliği
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Ölüm ve ölüm nedeni 2022 yılı istatistikleri açıklandı
UMED'in araştırmasına göre medyada nefret söylemi "kimlik" üzerinden yapılıyor
Eskişehir ve Kahramanmaraş'taki PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyede

Benzer haberler

TEİS'ten kızamık vakalarına karşı aşı uyarısı

TEİS'ten kızamık vakalarına karşı aşı uyarısı

Yüksek yaylalardaki hayvanları aşılamak için karlı yolları aşıyorlar

Son yıllarda artan kızamık vakalarını önlemede en etkili yöntem aşı

Almanya'da BioNTech davasının ilk duruşması iptal edildi

Almanya'da BioNTech davasının ilk duruşması iptal edildi
BioNTech, Kovid-19 aşısının yan etkileri iddiasıyla Almanya'da davayla karşı karşıya

BioNTech, Kovid-19 aşısının yan etkileri iddiasıyla Almanya'da davayla karşı karşıya
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet