Sağlık

Sivil havacılık personelinin sağlık muayeneleri dijital ortama taşındı

Sivil havacılık personelinin sağlık muayene işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Sivil Havacılık Personeli Sağlık Muayene Sistemi (Hava Sağlık Modülü) üzerinden dijital olarak yapılmaya başlandı.

Duygu Yener  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Sivil havacılık personelinin sağlık muayeneleri dijital ortama taşındı

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yerli ve yabancı sivil havacılık personelinin sağlık muayene işlemleri Sağlık Bakanlığına bağlı üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularında, eğitim ve araştırma hastanelerinde, devlet ve vakıf üniversitelerine ait hastanelerde ve şehir hastanelerinde güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlamak amacıyla "Sivil Havacılık Personeli Sağlık Muayene Sistemi" e-Rapor Sistemi'nde devreye alındı.

Sivil Havacılık Personeli Sağlık Muayene Sistemiyle, Türkiye'de sertifikasyona tabi yerli ve yabancı sivil havacılık personelinin sağlık muayeneleri artık yüksek güvenlik standartlarıyla elektronik ortamda yürütülecek.

Muayene, tetkik ve görüntüleme sonuçları, güvenli ve hızlı bir şekilde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne dijital olarak teslim edilecek.

Hava sağlık modülü ana paydaşları Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olacak.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü yazılım geliştirme ve operasyon hizmetlerini yürütürken, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü mevzuatsal uygunluğu sağlayacak. Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü hastanelerde süreci yönetecek, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de muayene bilgi formlarını değerlendirecek.

İlk muayene Etlik Şehir Hastanesi'nde

Etlik Şehir Hastanesi'nde pilot uygulama kapsamında ilk havacılık sağlık muayenesi 5 Ağustos'ta yapıldı. MHRS üzerinden randevu alan havacılık personelinin tüm işlemleri, e-Rapor ekranları aracılığıyla kaydedildi. Hastane tarafından sağlık kurulunda günlük 5 hasta kontenjanı açıldı, bu sayının ilerleyen süreçte 10'a çıkarılması planlanıyor.

Sistemin test aşamaları 8, 11 ve 15 Ağustos'ta gerçekleştirildi ve HBYS entegrasyonu tamamlandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 19 Ağustos'ta yaptığı resmi duyuru ile havacılık sağlık muayenelerinin resmen başlatıldığını kamuoyuna duyurdu.

