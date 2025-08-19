Dolar
Sağlık

Hastanelerde hijyen için QR kodlu yeni dönem

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, farklı illerde pilot olarak uygulanan "QR Kod Temizlik Uygulaması"nı hastanelerde temizlik süreçlerini daha hızlı ve etkin hale getirmek amacıyla ülke genelinde uygulamaya geçiriyor.

Duygu Yener  | 19.08.2025 - Güncelleme : 19.08.2025
Hastanelerde hijyen için QR kodlu yeni dönem

Ankara

Uygulama kapsamında vatandaşlar ve hastane çalışanları, tuvalet ve asansör gibi ortak kullanım alanlarındaki temizlik ihtiyaçlarını cep telefonlarıyla QR kod okutarak anında bildirebilecek.

Bildirimler, ilgili temizlik personeline SMS yoluyla iletilerek, rutin temizlik süresi beklenmeden kısa sürede müdahale edilmesine imkan verecek.

Sistemle, hastanelerde hijyen standartlarının daha etkin korunması, çalışan, hasta ve ziyaretçi memnuniyetinin artırılması hedefleniyor.

"Trabzon'da yüzde 30 oranında hasta memnuniyetine yansımalarını gördük"

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Halkımızla ve personellerimizle birlikte tuvaletlerde ve asansörlerde temizlik yapılma koşullarını daha üst seviyelere taşıyabilmek amacındayız." dedi.

Uygulamanın nasıl çalıştığını aktaran Usta, şu bilgileri verdi:

"Birkaç ilimizde uygulanan ama tüm illerimize ve tüm sağlık tesislerimize yaygınlaştırmayı öngördüğümüz bir projeyi ortaya koyuyoruz. Buradaki uygulama şu şekilde olacak. Öncelikle bir karekod uygulamasını tüm tesislerimizde tuvaletlere ve asansörlere yerleştirmiş olacağız. Kişiler, hastalarımız, personelimiz ve diğer ilgili kim varsa karekod uygulamasıyla birlikte telefonuyla karekodu okuttuklarında, karşılarına bir ekran çıkacak. Bu ekranda temiz, kısmen temiz ya da kirli şekliyle üç seçenekle birlikte kişiler bulunduğu ortamdaki koşullara göre kararını verecek. Bu sayede hemen temizlik durumunun değerlendirme koşulu ortaya çıkacak."

Usta, uygulama esnasında ilgili personel ve yöneticiye SMS gideceğini ve temizlik personelinin oraya intikalinin sağlanacağını belirterek, "Bu sayede de saatte bir yapılmak durumunda kalınan temizlik eylemini gerekirse hemen 5 dakika sonrasında yapabilir duruma gelmiş olacağız. Bu da bize daha temiz ve hijyenik koşulların oluşmasını sağlayacak ve özellikle hasta memnuniyetini daha üst seviyelere hijyen anlamında çekmiş olacağız." diye konuştu.

Trabzon'da uygulamayı hayata geçirdiklerini aktaran Usta, "İl müdürü olduğum dönemde Trabzon'da uyguladık. Trabzon'da yüzde 30 oranında hasta memnuniyetine yansımalarını gördük. Hizmet alan vatandaşlarımız ve personelimiz açısından da daha güvenle baktıkları tesisler ortaya çıkarmış oluyoruz." dedi.

