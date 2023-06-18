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Sağlık

Sağlık raporlarının geçerlilik süreleri uzatıldı

Sağlık Bakanı Koca "Raporunu yenileme imkanı bulamayan, güçlük yaşaması muhtemel vatandaşlarımız olduğundan mağduriyet yaşanmaması amacıyla süreli sağlık raporlarının geçerlilik süreleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılmıştır" açıklaması yaptı.

Yeşim Sert Karaaslan  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
Sağlık raporlarının geçerlilik süreleri uzatıldı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, sağlık raporlarının geçerlilik süresine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan kişilerle, engelliler için 2020'de başlatılan rapor geçerlilik süresini uzatma uygulamasının devam ettiğini belirten Koca, son olarak geçerlilik süresinin 30 Haziran'a kadar uzatıldığını anımsattı.

Bakan Koca, "Raporunu henüz yenileme imkanı bulamayan, güçlük yaşaması muhtemel vatandaşlarımız olduğundan mağduriyet yaşanmaması amacı ile süreli sağlık raporlarının geçerlilik süreleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır. Raporlar, bu tarihten sonra kademeli olarak yenilenecek." bilgisini paylaştı.

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