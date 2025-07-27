Dolar
40.57
Euro
47.62
Altın
3,337.01
ETH/USDT
3,808.40
BTC/USDT
117,888.00
BIST 100
10,642.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

MHRS randevu önceliğinden 1 yılda 150 bin şehit ve gazi yakını yararlandı

Sağlık Bakanlığı, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlatılan uygulama kapsamında son bir yılda MHRS üzerinden 150 bin kişinin randevu hizmetinden faydalandığını bildirdi.

Duygu Yener  | 27.07.2025 - Güncelleme : 27.07.2025
MHRS randevu önceliğinden 1 yılda 150 bin şehit ve gazi yakını yararlandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile hekimliği birimlerinden isteğe bağlı alınan bazı özel amaçlı sağlık raporları ücretli hale gelirken, gaziler (sadece kendileri) ile şehit yakınları (eş ve çocukları) bu uygulamadan muaf tutuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına poliklinik hizmetlerinde olduğu gibi, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) de randevu önceliği sağlanıyor.

Bir yıllık sürede MHRS üzerinden bu kapsama giren yaklaşık 150 bin kişiye öncelikli randevu hizmeti sunuldu.

15 Ocak 2025'te Resmi Gazetede yayımlanan kanun değişikliği ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nda yapılan düzenleme kapsamında, aile hekimliği birimlerinden isteğe bağlı alınan bazı özel amaçlı sağlık raporları ücretli hale gelmişti.

Gaziler (sadece kendileri) ile şehit yakınları (eş ve çocukları) bu uygulamadan muaf tutuldu.

Düzenleme kapsamında, sürücü belgesi, sporcu lisansı, genel tıbbi değerlendirme, iş sağlığı ve güvenliği, akli meleke, yivsiz av tüfeği ruhsatı ve hac/umre için gereken parmak izi gibi isteğe bağlı özel amaçlı sağlık raporları, şehit yakınları ve gazilere ücretsiz olarak sunuluyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil Vatan'ı korumak için gece gündüz teyakkuz halindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
Hatay İskenderun'da şehit olan iki asker son yolculuklarına uğurlandı
Günün ilk yarısında sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi
Bakan Bayraktar, TercihFest 2025'te üniversite adaylarıyla buluştu

Benzer haberler

MHRS randevu önceliğinden 1 yılda 150 bin şehit ve gazi yakını yararlandı

MHRS randevu önceliğinden 1 yılda 150 bin şehit ve gazi yakını yararlandı

MHRS'de randevu talebi öncesi "Aile Hekimine Yönlendirme Uygulaması" başladı

Sağlık Bakanlığından "Dumansız Türkiye" için yeni yol haritası

Şehit yakınları ve gazilere MHRS randevularında öncelik tanınacak

Şehit yakınları ve gazilere MHRS randevularında öncelik tanınacak
Kıbrıs'ta kulak zarları zarar gören gazi, 51 yıldır harekatın izlerini taşıyor

Kıbrıs'ta kulak zarları zarar gören gazi, 51 yıldır harekatın izlerini taşıyor
Sağlık Bakanlığı "Dumansız Türkiye" temalı yeni bir kampanya başlattı

Sağlık Bakanlığı "Dumansız Türkiye" temalı yeni bir kampanya başlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet