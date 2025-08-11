Dolar
40.70
Euro
47.52
Altın
3,365.73
ETH/USDT
4,288.70
BTC/USDT
121,900.00
BIST 100
11,034.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından yayındayız İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

11.08.2025 - Güncelleme : 11.08.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu başkanlığında "Türk Dünyası ile İlgili Kurum ve Kuruluşlar İstişare Toplantısı" yapılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi ve İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-⁠ ⁠İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze’ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in ilk haftası, Trabzonspor-Kocaelispor maçıyla tamamlanacak.

(Trabzon/21.30) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in ilk haftası, Esenler Erokspor-Adana Demirspor karşılaşmasıyla sona erecek.

(İstanbul/21.30) (Fotoğraflı)

3- Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ve bir oyuncusu Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek, sarı-lacivertli ekip son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile yapılacak rövanş müsabakası öncesi Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Türk Devletleri Özel Sporcular Spor Federasyonunca düzenlenen Türk Devletleri Kültür ve Spor Festivali'nin açılış töreni, Güngören Spor Kompleksi'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Hentbol Süper liglerinde 2025-26 sezonu Kadınlar Süper Ligi ve Süper Kupa; Erkekler Süper Ligi, Erkekler Süper Kupa ve Erkekler Türkiye Kupası kura çekimi, Türkiye Hentbol Federasyonu Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapılacak.

(Ankara/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir Sındırgı merkezli depremin yol açtığı yıkım dronla görüntülendi
Depremlerin hasara neden olduğu mahallelerin sakinleri geceyi sokakta geçirdi
Türkiye ve dünya gündemi
Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 zanlı tutuklandı
Ankara'da 3,2 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet