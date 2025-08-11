Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.
(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu başkanlığında "Türk Dünyası ile İlgili Kurum ve Kuruluşlar İstişare Toplantısı" yapılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi ve İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze’ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in ilk haftası, Trabzonspor-Kocaelispor maçıyla tamamlanacak.
(Trabzon/21.30) (Fotoğraflı)
2- Trendyol 1. Lig'in ilk haftası, Esenler Erokspor-Adana Demirspor karşılaşmasıyla sona erecek.
(İstanbul/21.30) (Fotoğraflı)
3- Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ve bir oyuncusu Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek, sarı-lacivertli ekip son idmanını burada yapacak.
(İstanbul/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile yapılacak rövanş müsabakası öncesi Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Türk Devletleri Özel Sporcular Spor Federasyonunca düzenlenen Türk Devletleri Kültür ve Spor Festivali'nin açılış töreni, Güngören Spor Kompleksi'nde yapılacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- Hentbol Süper liglerinde 2025-26 sezonu Kadınlar Süper Ligi ve Süper Kupa; Erkekler Süper Ligi, Erkekler Süper Kupa ve Erkekler Türkiye Kupası kura çekimi, Türkiye Hentbol Federasyonu Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapılacak.
(Ankara/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)