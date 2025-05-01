Dolar
38.46
Euro
43.70
Altın
3,227.51
ETH/USDT
1,818.00
BTC/USDT
95,252.00
BIST 100
9,078.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST 2025 KKTC, eski Ercan Havalimanı’nda başladı HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa katılıyor
logo
Sağlık

Sağlık Bakanlığından "devlet hastanesinde cinsel istismar" iddiasına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığından bazı basın yayın organlarında yer alan "devlet hastanesinde cinsel istismar" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Dilhan Türker Yıldız  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
Sağlık Bakanlığından "devlet hastanesinde cinsel istismar" iddiasına ilişkin açıklama

Ankara

Bakanlığın "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "devlet hastanesinde cinsel istismar" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hekimlerimiz tarafından muayene esnasında tespit edilen şüpheli durumla ilgili ivedi harekete geçilmiş ve incelemeci atanmıştır. Ayrıca söz konusu şüpheli durum, derhal adli makamlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile paylaşılmıştır. Sağlık Bakanlığı olarak konuyla ilgili yürümekte olan adli ve idari süreçleri titizlikle takip ediyoruz. Konuyla ilgili gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Suriye'nin yeni döneminde desteklerini sürdürecek
Tekirdağ'da poyraz 5 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de
Yerli üretimle maliyeti düşen sismik izolatörlerin yaygınlaştırılması çağrısı
Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten ebeveynlere "dijital araçları sağlıklı kullanma" çağrısı

Benzer haberler

Sağlık Bakanlığından "devlet hastanesinde cinsel istismar" iddiasına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığından "devlet hastanesinde cinsel istismar" iddiasına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığından 10 bin ebeye simülatör destekli normal doğum eğitimi

Sağlık Bakanlığının ücretsiz aşılarıyla 13 hastalığa koruma sağlanıyor

Sağlık Bakanlığından "sağlık turizmi yönetmeliği"ne ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığından "sağlık turizmi yönetmeliği"ne ilişkin açıklama
"Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı

"Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de yerli sıtma vakasının olmadığını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de yerli sıtma vakasının olmadığını açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet