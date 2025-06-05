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Sağlık

Huzurevi sakinlerine yerinde sağlık hizmeti yapıldı

Sağlık Bakanlığınca, huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinde kalan vatandaşlara yönelik yerinde ve kapsamlı sağlık hizmetleri sunulmaya devam ediliyor.

Dilhan Türker Yıldız  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
Huzurevi sakinlerine yerinde sağlık hizmeti yapıldı Fotoğraf: Harun Özalp - AA

Ankara

Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, bu kapsamda yaşlı bireylerin muayene, tedavi süreçlerinin takibi ve sağlık raporlarının güncellenmesi gibi ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bu doğrultuda, Bilkent Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, Ümitköy Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

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Sağlık ekibi tarafından, huzurevi sakinlerine fiziksel muayenenin yanı sıra kan şekeri ve tansiyon ölçümleri gibi genel sağlık taramaları yapıldı.

26 Mayıs itibarıyla devreye alınan yeni "e-Rapor" uygulamasıyla birlikte, 80 yaş ve üzerindeki hastalarla yatağa bağımlı bireylerin sağlık raporları, herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın yerinde yenilenebilirken, uygulama kapsamı dışında ve huzurevlerinde kalan 80 yaş altı vatandaşların ise yenilenmesi gereken sağlık raporları yerinde güncelleniyor.

"Rutin aralıklarla huzurevlerinde sağlık taramaları yapılıyor"

Sağlık taramalarına ilişkin bilgi veren Bilkent Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Uzman Doktor Hakan Çime, yaşlı bireylerin sağlık sorunlarına ortak olmaya, çözüm üretmeye ve yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmelerine katkı sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Sağlık Bakanlığının yaşlılara evde bakım hastaları ve huzurevi sakinlerine özel ilgi gösterdiğini anımsatan Çime, bu doğrultuda sunulan hizmetleri sürekli geliştirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Çime, huzurevlerinde gerçekleştirdikleri sağlık taramalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Muayeneler, raporların yazılması, aynı zamanda başka branşlarla ilgili sorunları varsa bu durumların çözülmesine ilişkin hizmetler veriyoruz. Yaraları olan hastalarımıza yara bakımının sağlanması, beslenme problemi olan hastalarımıza, yaşlılarımıza beslenme desteğinin sağlanması noktasında çözümler üretmeye çalışıyoruz."

Hastaları yerinde ziyaret ederek sağlık raporlarını güncellediklerini söyleyen Çime,"Yaşlılarımızı, hastalarımızı hastaneye gelmeden, yerinde huzurevinde, odalarında, yataklarından ayırmadan bu işlemleri sağlıyoruz." dedi.

Ümitköy Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 72 yaşındaki Gül Ökten de yerinde sağlık hizmetlerini oldukça faydalı bulduğunu belirterek, "Nabız ve tansiyon ölçümüm yapıldı, kan verdim sonuçlarım normal çıktı." diye konuştu.

Huzurevi sakini Nevin Kutlu ise yerinde sağlık hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, değerlerinin iyi çıktığını belirtti.

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