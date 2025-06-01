Dolar
39.20
Euro
44.48
Altın
3,289.84
ETH/USDT
2,495.50
BTC/USDT
104,209.00
BIST 100
9,019.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Türkiye'de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı

Sağlık Bakanlığınca, Türkiye'de yaklaşık her 25 kişiden birinin fenilketonüri (FKÜ) taşıyıcısı olduğu belirtildi.

Duygu Yener  | 01.06.2025 - Güncelleme : 01.06.2025
Türkiye'de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Türkiye, beyin dokusunda hasara yol açan kalıtsal bir hastalık olan fenilketonürinin sık görüldüğü ülkeler arasında yer alıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yaklaşık 6 bin 200 canlı doğumda bir bebek fenilketonüri hastası olarak dünyaya geliyor ve Türkiye'de yaklaşık her 25 kişiden birinin taşıyıcı olduğu ifade ediliyor.

Türkiye'de ilk olarak 1987'de başlatılan fenilketonürine ilişkin taramalar, 2006'da oluşturulan Ulusal Yenidoğan Tarama Programı kapsamında tüm illerde sürdürülüyor.

Tarama testleriyle erken dönemde tespit edilebiliyor

Ulusal Yenidoğan Tarama Programı kapsamında ücretsiz sunulan, hızlı ve kolay tarama testi sayesinde bebekten alınan birkaç damla topuk kanıyla hastalık erken dönemde tespit edilebiliyor.

Tarama testleri sonucunda hastalık şüphesi bulunan bebekler, çocuk metabolizma hastalıkları uzmanının olduğu kliniklere yönlendiriliyor. Kesin tanı, bu kliniklerde yapılan ileri tetkikler sonucunda konuluyor. Tarama testi sonucu, aile hekiminden veya annenin e-Nabız hesabından öğrenilebiliyor. Hastalık şüphesi veya tekrar numune alınması gereken durumlarda sağlık personelince aileye en kısa sürede ulaşılarak bilgi veriliyor.

Tedavi edilmemiş çocuklarda otizme sebep olabiliyor

FKÜ'de belirtiler genellikle doğumdan sonraki ilk birkaç haftada başlıyor ancak hastalık erken tanı konulamadığı ve tedavi edilmediğinde zamanla belirgin hale geliyor.

Tedavi edilmeyen çocuklarda konuşma gecikmesi, oturma ve yürümede gecikme, hiperaktivite, otizm, saldırgan davranışlar ve kasılmalar görülebiliyor. Bebeğin ten rengi, saçları ve gözleri normalden daha açık olabiliyor.

- Ulusal Yenidoğan Tarama Programı kapsamında altı hastalık taranıyor

Ulusal Yenidoğan Tarama Programı kapsamında "Fenilketonüri, Konjenital Hipotiroidi, Biyotinidaz Eksikliği, Kistik Fibrozis, Konjenital Adrenal Hiperplazi, Spinal Musküler Atrofi" olmak üzere altı hastalık taranıyor.

Tarama paneline eklenebilecek hastalıklar konusunda çalışmalar sürdürülüyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Yaşar: 2017 yılından beri 1 milyon 909 bin 336 dosyada uzlaşma sağlandı
Kasaplar Odasından kurban kesimi ve etlerini saklama tavsiyeleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik etti
Gazeteci Ahmet Varol: Filistin halkının mücadelesi tüm insanlığın ortak davası olarak görülmeli
Başkentte sağanak etkili oldu

Benzer haberler

Türkiye'de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı

Türkiye'de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı

Tedavisi sadece diyet olan fenilketonüri hastalarına bayram reçetesi

Sigara bırakma polikliniklerinde 3,8 milyonu aşkın muayene hizmeti verildi

Kurban Bayramı öncesinde kene riskine dikkat edilmesi uyarısı

Kurban Bayramı öncesinde kene riskine dikkat edilmesi uyarısı
Yenidoğan için alınan tedavi ücreti KDK'nin girişimiyle iade edildi

Yenidoğan için alınan tedavi ücreti KDK'nin girişimiyle iade edildi
"Alo 114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi"ne günde yaklaşık bin çağrı geliyor

"Alo 114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi"ne günde yaklaşık bin çağrı geliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet