Dolar
14.72
Euro
16.20
Altın
1,961.55
ETH/USDT
2,616.90
BTC/USDT
39,260.00
BIST 100
2,064.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Sağlık Bakanlığı, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı yapacaklarını bildirdi.

Barış Gündoğan   | 11.03.2022
Sağlık Bakanlığı, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı yapacak

Ankara

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı tarafından 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere 40 bin kadro ihdası yapıldığını ve ilk etapta 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımının gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Geriye kalan 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Cumhurbaşkanlığınca açıktan atama izni verildiğini belirten Koca, "Bu çerçevede, Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz. Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderildi." bilgisini verdi.

Sözleşmeli personelin 5 bin 175'inin hemşire, 800'ünün ebe ve 3 bin 293'ünün sağlık teknisyeni ve sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında olacağını bildiren Koca, tercih kılavuzunun ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayımlanmasının ardından adayların tercihlerini 15 Mart'tan tarihinden itibaren yapabileceklerini belirtti.

Duyuruların, Bakanlığın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebileceğini vurgulayan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır. Başvurular 15 Mart-21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden yapılabilecektir. Bu atamaların vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sağlık camiamıza hayırlı olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de 9 milyon nüfuslu Çangçun kenti Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı
SGK iki yıllık Kovid-19 salgın dönemindeki hizmetlere ilişkin bilgi verdi
Dünyada Kovid-19 kaynaklı ölümlerin, resmi rakamların 3 kat fazlası olabileceği iddia edildi
Kovid-19'un yeni varyantı Deltacron ABD ve Avrupa'da en az 17 kişide görüldü
Türkiye'de 29 bin 492 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Sağlık Bakanlığı, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı yapacak

Sağlık Bakanlığı, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı yapacak

Yatağa bağımlı hastalar için ilk kez evde sağlık raporu düzenlendi

Türkiye'de 29 bin 492 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinin 2 yılı

Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinin 2 yılı
Türkiye'de 33 bin 243 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 143 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 33 bin 243 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 143 kişi hayatını kaybetti
Türk Sahra Hastanesi Ukraynalı savaş mağdurlarının yaralarını sarıyor

Türk Sahra Hastanesi Ukraynalı savaş mağdurlarının yaralarını sarıyor