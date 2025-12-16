Dolar
42.71
Euro
50.25
Altın
4,275.72
ETH/USDT
2,944.20
BTC/USDT
87,001.00
BIST 100
11,326.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Nükleer tıp, radyasyon onkolojisi ve radyoloji hizmetleri yönetmeliklerinde değişiklik Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığınca, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi ve radyoloji hizmetleri yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Duygu Yener  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
Nükleer tıp, radyasyon onkolojisi ve radyoloji hizmetleri yönetmeliklerinde değişiklik Resmi Gazete'de

Ankara

Bakanlıktan yönetmelik değişikliklerine ilişkin yapılan açıklamaya göre, Nükleer Tıp Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 1219 sayılı kanunla sağlık meslek tanımına giren nükleer tıp teknikerlerinin görev alması hakkında ilk kez yeni hükümler getirildi.

Nükleer tıp merkezlerinde çalışan mesul müdür ve merkez sorumlusunun görevleri genişletildi, kimlik kartlarına karekod zorunluluğu eklendi. Merkez sorumlusu ve uzman hekimlerin çalışma sınırları netleştirildi, 60 yaş üstü ve yüzde 60 engelli hekimler için istisna tanındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Denetim hükümleri, Özel Sağlık Tesislerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik ile uyumlu hale getirildi. Nükleer tıp merkezlerinin planlanmasına ilişkin hükümler detaylandırıldı. Merkezlerin taşınma, birleşme, devir ve adres/isim değişiklikleri için ayrıntılı izin ve yenileme süreçleri tanımlandı. Yaptırımlar caydırıcı biçimde yeniden düzenlendi, usulsüz faaliyete devam eden merkezler için doğrudan müeyyide öngörüldü.

Radyasyon Onkolojisi Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle de mesleğini serbest olarak icra eden radyasyon onkolojisi uzmanları tarafından açılan merkezler mevzuata dahil edildi.

Taşınma, birleşme ve devir süreçleri ayrıntılı olarak düzenlendi. Uluslararası sağlık turizmi yetkilendirmesi eklendi. Merkez sorumlusu ve uzman hekimlerin çalışma sınırları netleştirildi, yaşlı ve engelli hekimler için kolaylık sağlandı.

Mesul müdür ve merkez sorumlularının görevleri genişletildi, kimlik kartlarına karekod zorunluluğu getirildi. Denetim hükümleri, Özel Sağlık Tesislerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik ile uyumlu hale getirildi. Yasaklar ve yaptırımlar caydırıcı şekilde yeniden düzenlendi.

Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre ise radyoloji merkezlerinin yalnızca il içi taşınmasına izin verildi. Merkez sorumlusu hekimlerin görev sınırları tek merkezle sınırlandırıldı, 60 yaş üstü ve yüzde 60 engelli hekimler için istisna getirildi.

Personel kimlik kartlarına karekod zorunluluğu getirildi. Usulsüz faaliyette bulunan merkezler için yaptırımlar caydırıcı hale getirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KDK'nin "Başvuru Tarihine Göre İşçi Emekli Aylıklarındaki Farklar" özel raporu açıklandı
Fatih Altaylı'nın "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı
Erciyes'te kayak keyfi 18 Aralık'ta başlayacak
Bakan Göktaş, 'Çocuklar Güvende' internet sitesi ve mobil uygulaması hazırladık
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz

Benzer haberler

Nükleer tıp, radyasyon onkolojisi ve radyoloji hizmetleri yönetmeliklerinde değişiklik Resmi Gazete'de

Nükleer tıp, radyasyon onkolojisi ve radyoloji hizmetleri yönetmeliklerinde değişiklik Resmi Gazete'de

Diz ağrısıyla gittiği hastanede lösemi olduğunu öğrendi, hayata kök hücreyle tutundu

Taşınabilir otomatik şok cihazı hakkındaki yönetmelik Resmi Gazete'de

Havalimanlarının yer hizmetlerine ilişkin esaslar düzenlendi

Havalimanlarının yer hizmetlerine ilişkin esaslar düzenlendi
Ani kalp durmalarına karşı üretilen yerli cihaz Ankara'da 25 noktaya yerleştirildi

Ani kalp durmalarına karşı üretilen yerli cihaz Ankara'da 25 noktaya yerleştirildi
Yerli mobil dijital röntgen cihazı saniyeler içinde raporlama yapıyor

Yerli mobil dijital röntgen cihazı saniyeler içinde raporlama yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet