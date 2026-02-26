Dolar
Sağlık

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Dünya, Türkiye'nin sağlık sistemini örnek almaya çalışıyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Dünya, Türkiye'nin sağlık sistemini örnek almaya çalışıyor. Artık biz sağlık hizmetlerinde dünyanın örnek alınan ülkesiyiz." dedi.

Dilhan Türker Yıldız  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Dünya, Türkiye'nin sağlık sistemini örnek almaya çalışıyor Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Ankara

Memişoğlu, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla iftar programında bir araya geldi.

Burada konuşan Memişoğlu, ramazanda paylaşmanın önemine dikkati çekerek, ramazanın birlikteliğin, sosyalleşmenin, ruhu dinlendirmenin ve bedenle birlikte ibadet etmenin yaşandığı özel bir ay olduğunu belirtti.

Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanında dünyaya örnek olduğunu belirterek, "Sağlık çalışanları bu ülkenin medarıiftiharı. Bunu hem Kovid hem de depremde gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. Her gün Türkiye'de 3 milyon insanımıza sağlıkçılar olarak dokunuyoruz. Dünya, Türkiye'nin sağlık sistemini örnek almaya çalışıyor. Artık biz sağlık hizmetlerinde dünyanın örnek alınan ülkesiyiz. İnşallah dost, kardeş ülkelerde de bu sağlık hizmetinin nasıl yapıldığını anlatarak, onların da daha iyi sağlık hizmeti almasını sağlayacağız." diye konuştu.

Bugün 27 şehir hastanesinin bulunduğuna işaret eden Memişoğlu, bazı hastanelerin ise inşaatının bitmek üzere olduğunu bildirdi.

Memişoğlu, Bilkent Şehir Hastanesinde ise 4 bini hekim olmak üzere yaklaşık 20 bin sağlık çalışanının hizmet verdiğini dile getirdi.

"Türkiye'de her 3 kişiden biri tütün ve tütün ürünleri kullanıyor"

Hastanenin 4 bin 50 yatak kapasitesi ve 141 ameliyathanesi olduğunu aktaran Memişoğlu, günde yaklaşık 30 bin kişiye sağlık hizmeti verildiğini söyledi.

Memişoğlu, dünyanın en iyi sağlık hizmetini verdiklerine dikkati çekerek, hastanenin açıldığı 2019'dan bu yana 37 milyon 850 bin muayene hizmeti, 1 milyon 17 bin de ameliyat gerçekleştirildiğini vurguladı.

Artık sadece hasta hizmetleriyle değil insanların hastalanmadan da korunması ile ilgili politika oluşturduklarını anımsatan Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Sağlıklı Türkiye Yüzyılı diyoruz. Koruyan, geliştiren, üreten sağlık diyoruz. Bugün maalesef ülkemizde erkeklerimizin yüzde 46'sı, kadınlarla beraber Türkiye'de ortalama her 3 kişiden biri tütün ve tütün ürünleri kullanıyor. İnsanımızın yüzde 34'ü sigara, tütün kullanıyor. Hazır ramazandayız, irademizi güçlendirdiğimiz bir aydayız, böyle bir aydayken fırsat bulup bırakmak isteyen arkadaşlarımıza sağlıkçılar olarak biz yardım edeceğiz. Lütfen gelin sigaralarınızı bırakın. Tütün ürünlerini kullanmayın. Kanser olma oranında yüzde 25 sigara etkili, akciğer kanserinde yüzde 90 etkili. İnsanlar tütün kullanarak göstere göstere sağlığını kaybetmesin. Düzgün beslenerek, hareket ederek sağlığınızı koruyalım. Onun için aile hekimliklerine, sağlıklı hayat merkezlerine gidelim."

