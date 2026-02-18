Dolar
Gündem

Sağlık Bakanı Memişoğlu: 939 bin 538 anne adayını eğitim programlarımıza dahil ettik

Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Son bir yılda 1 milyon 38 bin 484 anne adayını izledik. Doğum Sonu Bakım Programı kapsamında 925 bin 946 vatandaşımıza lohusalık döneminde destek verdik. 939 bin 538 anne adayını eğitim programlarımıza dahil ettik." dedi.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 939 bin 538 anne adayını eğitim programlarımıza dahil ettik Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

TBMM

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK), AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan başkanlığında toplandı.

Komisyon'da, Bakanlığının çalışmalarına ilişkin bilgi veren Memişoğlu, en fazla kadın personel istihdam eden bakanlık olduklarını, kadınların hayatın her alanında güçlü biçimde var olmalarını desteklediklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2025 yılında ülke genelinde 2 milyon 200 bine yakın kadına ücretsiz meme kanseri taraması, 1 milyon 800 bin kişiye de rahim ağzı kanseri taraması gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Normal Doğum Eylem Planı ile tıbben gerekli olmayan sezaryen oranlarında, Türkiye tarihinde ilk kez yüzde 12,3'lük düşüş sağladıklarını belirten Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Her Gebeye Ebe modeliyle 2025'in son 6 ayında 415 binin üzerinde gebemize birebir danışmanlık sunduk. Misafir Anne Uygulaması ile 7 bin 717 gebemizi güvenli ortamlarda ağırlayarak risklerin önüne geçtik. Son bir yılda 1 milyon 38 bin 484 anne adayını izledik. Doğum Sonu Bakım Programı kapsamında 925 bin 946 vatandaşımıza lohusalık döneminde destek verdik. Gebe Okullarımız ile 939 bin 538 anne adayını eğitim programlarımıza dahil ettik."

Yüksek Riskli Gebelik İzlem Sistemi ile riskli gruptaki vatandaşlar ile ilgili branşlarda randevu önceliği sağladıklarını hatırlatan Memişoğlu, 211 kamu sağlık tesisini anne dostu hastane haline getirdiklerini anlattı.

Memişoğlu, Bakanlığın kadın istihdamında öncü kurumlardan biri olduğunun altını çizerek, "Bakanlığımızda çalışan 896 bin 260 personelimizin 514 bin 280'i, yani yaklaşık yüzde 57'si kadındır. Yönetim kademelerinde ise merkez ve taşra teşkilatımızda şube müdürü ve üstü görevlerde 3 binden fazla kadın yöneticimizle yüzde 32'lik bir temsil oranına ulaşmış durumdayız." dedi.

"1932 kadın personelimiz yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmıştır"

Ülke genelindeki sağlık tesislerinde hizmet veren 52 kreşte 3 binden fazla çocuğa hizmet verdiklerini belirten Memişoğlu, şöyle konuştu:

"2025 yılında yürürlüğe giren yasal düzenleme ile 1932 kadın personelimiz yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmıştır. Erkek personelimiz de talebi halinde ücretli babalık iznini kesintisiz olarak kullanabilmektedir. Mesleki ve kişisel gelişim eğitimleriyle kadın çalışanlarımızın kariyerlerini destekliyor, çalışma ortamlarını kalite standartları doğrultusunda iyileştiriyoruz."

Kadın sağlığına yönelik çalışmalardan da bahseden Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 2025 yılında 5 bin 984 kadına intiharı önleme, 31 bin 701 kadına çocuk istismarını önleme ve Çocuk İzlem Merkezi hizmetleri, 140 bin 790 kadına çocuk ve ergen ruh sağlığı, 47 bin 728 kadına yetişkin ruh sağlığı desteği sağladık. 44 bin 942 kadına aile içi şiddetle mücadele, 41 bin 781 kadına madde kullanım bozukluğu, 127 bin 904 kadına davranışsal bağımlılıklar konusunda eğitim ve destek verdik. 63 bin 368 kadına obezite ve egzersiz, 105 bin 687 kadına kişisel gelişim, 23 bin 286 kadına damgalama ve ayrımcılığı önleme hizmeti sunduk. Ayrıca 160 bin 70 kadına, 0-18 yaş sağlıklı çocuklarda fizyoterapi ve rehabilitasyon desteği sağladık. Bununla birlikte, 80 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile tam bağımlı raporu bulunan hastalarımızın raporlarını randevu almaksızın yeniliyoruz. 27 Mayıs 2025'ten bu yana 510 bin 716 vatandaşımızın raporunu evde bizzat giderek verdik. 2025 yılında engelli hastalarımız dahil olmak üzere toplam 4,5 milyon evde sağlık ziyareti gerçekleştirerek tüm vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden kesintisiz olarak faydalanmasını sağladık."

