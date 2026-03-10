Dolar
Sağlık

Bakan Memişoğlu'ndan e-Nabız sistemine eklenen "İlacım Nerede?" özelliğine ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, e-Nabız sistemine eklenen "İlacım Nerede?" özelliği ile vatandaşların son 5 gün içinde düzenlenen reçetelerindeki ilaçların il sınırları içerisinde hangi eczanelerde bulunduğunu kolayca sorgulayabileceklerini bildirdi.

Dilhan Türker Yıldız  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
Bakan Memişoğlu'ndan e-Nabız sistemine eklenen "İlacım Nerede?" özelliğine ilişkin paylaşım

Ankara

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Dijital Sağlık Uygulamalarımızı kullanıcı dostu yeniliklerle güçlendirmeyi sürdürüyoruz. e-Nabız'a kazandırdığımız 'İlacım Nerede?' özelliği ile vatandaşlarımız, son 5 gün içinde düzenlenen reçetelerindeki ilaçların il sınırları içerisinde hangi eczanelerde bulunduğunu kolayca sorgulayabilecek. Nöbetçi eczane filtreleme ve yol tarifi desteğiyle en yakın eczaneye hızlıca ulaşabilecek, geri bildirim butonu ile de proaktif olarak stok bilgilerinin güncel tutulmasına katkı sağlayacaklar. Milletimize hayırlı olsun."

