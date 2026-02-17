Sağlık Bakanı Memişoğlu, Suriyeli mevkidaşı Musab Nizal el-Ali ile bir araya geldi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı Musab Nizal el-Ali ve beraberindeki heyetle görüştü.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Memişoğlu ve Suriyeli mevkidaşının görüşmesinde, Türkiye ile Suriye arasındaki sağlık alanındaki mevcut işbirlikleri ve geleceğe yönelik ortak adımlar ele alındı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bakan Memişoğlu'nun makamındaki görüşmede, Şam Kalp Cerrahisi ve Halep Onkoloji Hastanelerinin işletme süreçleri, Suriye'de planlanan yeni sağlık yatırımları ve sunulan sağlık hizmetleri kapsamlı olarak değerlendirildi.
Ayrıca iki ülke arasında tıbbi cihaz ve ilaç temini, sağlık personeline yönelik eğitim destekleri ve yürütülmesi planlanan projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.