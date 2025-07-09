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Sağlık

Sağlık Bakanı Memişoğlu, 18 bin sağlık personeli atamasının ekimde yapılacağını bildirdi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bakanlığına yapılacak sağlık personeli atamalarına ilişkin, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." dedi.

İsa Toprak  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
Sağlık Bakanı Memişoğlu, 18 bin sağlık personeli atamasının ekimde yapılacağını bildirdi

TBMM

Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde mağarada metan gazından etkilenen askerlerden tedavisi devam edenlerin sağlık durumu sorulan Memişoğlu, bu askerlerin durumunun iyi olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." diye konuştu.

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