Dolar
28.97
Euro
31.19
Altın
2,004.16
ETH/USDT
2,330.40
BTC/USDT
43,660.00
BIST 100
7,913.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız.
logo
Sağlık

Radyocerrahide "nokta atış" yöntemi 4. evre metastatik kanserlerde sağ kalımı artırıyor

Halk arasında "ışın" olarak bilinen radyasyon tedavisinde, artık 4. evre (ileri evre) olan hastalarda, küçük bir alana çok yüksek dozda ışın verilerek uygulanan "nokta atışı" yöntemiyle yaşam süresinin belirgin oranda uzatılabildiği belirtildi.

Yeşim Sert Karaaslan  | 10.12.2023 - Güncelleme : 10.12.2023
Radyocerrahide "nokta atış" yöntemi 4. evre metastatik kanserlerde sağ kalımı artırıyor

Ankara

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Banu Atalar, AA muhabirine, kanserlerin ölüm nedenleri içinde tüm dünyada ilk sıralarda yer aldığını, ancak tarama programlarıyla erken tanı imkanının artması ve tedavide ileri teknolojinin kullanılmasıyla sağ kalım oranlarında önemli mesafe elde edildiğini anlattı.

Kanser tedavisinin, tümörün türü, tipi, yaygınlığı ve evresine göre değişiklik gösterebildiğinin altını çizen Atalar, tedavide uzun yıllardır halk arasında "ışın" olarak bilinen radyoterapinin aktif kullanıldığını hatırlattı.

Prof. Dr. Atalar, radyoterapinin ilerleyen teknolojiyle artık çok küçük hedeflere dahi uygulanabildiğine işaret ederek, "Halk arasında 'nokta atışı' olarak isimlendirilen stereotaktik radyocerrahi yöntemiyle çok küçük ya da ulaşılması zor noktalardaki tümörlere dahi ulaşılarak tümör tamamen yok edilebiliyor." dedi.

Bu yöntemin, "küçük bir alana çok yüksek dozda ışın verilmesi" olarak tanımlandığını aktaran Atalar, "Bunu en fazla 3-4 santimetrelik bir tümörle sınırlandırmak gereklidir. Çünkü, tümör büyüdükçe dozun çevre dokulara etkileri artar. Bu yöntemde hedefin küçük olması gerekli." diye konuştu.


Fotoğraf: Yeşim Sert Karaaslan/AA

Atalar, nokta atışı yönteminde birden fazla bölgenin kısa süre içinde ışınlanabildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu teknik sayesinde aynı anda birkaç bölgeyi kısa sürede ışınlayabilmek mümkün hale geldi. Hastanın vücudunun farklı bölgelerinde tümör varsa, yapılan değerlendirme sonrasında nokta atışı ile tümör yok edilebiliyor. Bu durumda bu ayrı bölgelerdeki tümörler için ayrı ayrı cerrahi uygulamak hasta için kolay olmayan ve iyileşme süresi uzun olabilecek bir yöntem olacaktır.

Oysaki artık farklı bölgelere tek seferde uygulanan nokta atışı ile tümörü yok etmek mümkün. Metastaz, hastanın farklı organlarında olabilir, bunda bir sakınca yok, ancak elimizdeki çalışmalara göre metastaz sayısının 1-5 arasında olması önemli. Ama devam eden çalışmalarda bu sayının artacağı da öngörülüyor. Buna göre, şu an için 1-5 arasında sınırlı sayıda metastazı olan hastalarda, nokta atışı yöntemiyle yaşam süresini uzatmak mümkün. Bilimsel yayınlarla da özellikle hastalıksız sağ kalımlarda belirgin oranlarda uzama var."

"Erken evre akciğer, prostat kanserlerinde cerrahi ile aynı sonuçlara ulaşıyoruz"

Nokta atışı yönteminin, hastaya önemli avantajlar sağladığına da işaret eden Atalar, "Bu yeni teknoloji sayesinde hastaya kesi, anestezi veya iğne yapmadan farklı bölgelere yüksek dozda radyasyon verilerek, tümörün kontrolü sağlanabilir ve hasta uygulamanın hemen ertesi günü alması gereken diğer tedavilere başlayabilir. Bu yöntemde, girişimsel hiçbir işlem yapılmamaktadır. Tedavi yaklaşık yarım saat içinde bitiyor." değerlendirmesini yaptı.

Atalar, bu yöntemin tüm kanser türlerinde uygulanabileceğini de ifade ederek, "Öyle ki artık erken evre akciğer kanserlerinde, erken evre prostat kanserlerinde, beyin metastazlarında cerrahi ile aynı sonuçlara ulaşıyoruz." bilgisini verdi.

Bu yöntemle erken evre akciğer ve erken evre prostat kanserinde cerrahiye oranla yan etkilerin çok daha az olduğunu aktaran Atalar, Türkiye'nin bu teknolojiler açısından teknik altyapısının çok iyi olduğunu belirtti.

Atalar, sözlerini, "Ülkemizde çok gelişmiş cihazlar ve çok iyi hekimler mevcut. Tedaviye erişiminde bir sıkıntı yok, burada önemli olan hangi hastaya hangi metodun uygulanacağının belirlenmesi ve tedavinin bir an önce başlamasıdır. Hastaya uygulanacak doz miktarı ve metot seçimi ise radyasyon onkologları tarafından belirlenmelidir." diye tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: Gazze'de devam eden insanlık dışı saldırılar, tüm insanlığın ortak değerlerine büyük bir darbe vurmaktadır
Emine Erdoğan'dan "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Karayolları ekipleri, Doğu'daki 6 ilde 320 iş makinesiyle karla mücadele edecek
Şanlıurfa'da Atatürk Barajı manzaralı köy konutları mart ayında teslim edilecek

Benzer haberler

Radyocerrahide "nokta atış" yöntemi 4. evre metastatik kanserlerde sağ kalımı artırıyor

Radyocerrahide "nokta atış" yöntemi 4. evre metastatik kanserlerde sağ kalımı artırıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet