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Kurucusu olduğu merkezde 2 binin üzerinde kemik iliği nakli gerçekleştirdi

Kayseri'de 2 binin üzerinde lösemi hastasına kemik iliği nakli yapan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Ünal, mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Tunahan Akgün  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Kurucusu olduğu merkezde 2 binin üzerinde kemik iliği nakli gerçekleştirdi Fotoğraf: Muhammed Kısır/AA

Kayseri

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1982'de mezun olan 65 yaşındaki Ünal, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda 1986 yılında başladığı uzmanlık eğitimini 1990'da tamamladı.

Aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde hematoloji eğitimi vermeye başlayan Ünal, 1993'te Londra Hammersmith Hastanesinde Klinik Onkoloji Departmanı ile Kök Hücre Nakli Merkezinde çalıştı.

Ünal, Kudüs Hadassah Hastanesi Kanser İmmünoterapi ve Kök Hücre Tedavileri Merkezinde de görev aldı.

Yurt dışındaki hastanelerde kazandığı tecrübeyle kök hücre ve kemik iliği konusunda araştırmalar yapan Ünal, 1998'de çalıştığı ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Mehmet Kemal Dedeman Hematoloji ve Onkoloji Hastanesinde "Erciyes Kemik İliği Nakli Merkezi"ni kurdu.

Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış 250 makalesi bulunan Ünal, kemik iliği ve kök hücre nakliyle ilgili yüzlerce sempozyum, panel ve konferanslarda deneyimlerini paylaştı.

Yaklaşık 34 yıllık meslek hayatında 2 binin üzerinde lösemi hastasına kemik iliği nakli yapan Ünal, aynı zamanda bu alanda verdiği eğitimle yüzlerce hekim yetiştirmenin gururunu yaşıyor.

Prof. Dr. Ali Ünal, AA muhabirine, 1998'de hayırsever Kemal Dedeman tarafından yaptırılan ERÜ Hematoloji ve Onkoloji Hastanesinde kemik iliği nakli merkezini kurduğunu söyledi.

Başlangıçta 4 odayla başlayan merkezin şu anda 36 yataklı bir servisle devam ettiğini anlatan Ünal, İç Anadolu'da büyük bir merkez olduklarını ifade etti.

Ünal, Uluslararası Hücresel Tedavi Birliği (ISCT) ile Avrupa Kan ve Kemik İliği Nakli Birliğinin (EBMT) müşterek belirlediği standartlara göre merkezleri denetleyen, akredite eden ve belge veren JACIE'nin (Joint Accreditations Committee of ISCT and EBMT) kabul ettiği kriterler doğrultusunda nakilleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin dışında Avrupa ve ABD'den de kemik iliği getirebildiklerini dile getiren Ünal, bağışlanan kemik iliği ve kök hücrelerle de nakil yapabildiklerine dikkati çekti.

"İnsanları tedavi etmek çok güzel bir olay"

İnsanları umutla yaşatmak ve tekrar hayata döndürmenin eşsiz bir duygu olduğunu belirten Ünal, şunları kaydetti:

"2024'ün başlarında 2 bininci naklimizi kutlamış olduk. Meslek hayatımda 2 binin üzerinde kemik iliği nakli yaptım. Ekip olarak birlikte çalışıyoruz. Biz sadece kemik iliği nakli yapan bir merkez değil, aynı zamanda eğitim veren bir merkeziz. Kemik iliği nakli konusunda hematolog arkadaşlar gelip burada çalışıp daha sonra onlara sertifika verebiliyoruz. Türkiye'de İç Anadolu'nun en büyük merkezi Kayseri'de diyebiliriz. İnsanları tedavi etmek çok güzel bir olay, benim için çok büyük bir mutluluk."

Ünal, kanser hastası bireylerin tekrar mutlu olduğunu görünce kendisinin de mutluluk yaşadığını belirterek, tüm hastalara en iyi hizmeti sunmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini sözlerine ekledi.

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