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Sağlık

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi, kemik iliği nakli operasyonlarıyla hastalara umut oluyor

Hastane bünyesinde 2016 yılında kurulan Kemik İliği Nakil Merkezi, şu ana kadar 208 hastaya nakil gerçekleştirdi.

Kadir Yıldız  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
Kocaeli Üniversitesi Hastanesi, kemik iliği nakli operasyonlarıyla hastalara umut oluyor Fotoğraf: Kadir Yıldız/AA

Kocaeli

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hastanesi bünyesinde 9 yıl önce hizmete başlayan Kemik İliği Nakil Merkezi, Kocaeli başta olmak üzere çevre illerden hastalara otolog (kişinin kendi hücresinden) ve allojenik (uyumlu vericiden) kök hücre nakli hizmeti veriyor.

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Hastane bünyesinde 2016'da kurulan merkez, 5 öğretim üyesi, deneyimli hemşire ve kök hücre toplama ekibiyle hastaların iyileşmesi için çalışıyor. Şu ana kadar 208 hastaya otolog ve allojenik kemik iliği nakli yapılan merkez, Marmara Bölgesi'nde önemli bir referans noktası haline geldi.

KOÜ Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Hematoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Özgür Mehtap, AA muhabirine, 2016'da kurulan merkezde şu ana kadar 24'ü allojenik olmak üzere 208 nakil gerçekleştirildiğini belirterek, allojenik nakillerin 2 yıldır yapılmaya devam edildiğini söyledi.

Allojenik nakillerden 6'sının akraba dışından yapıldığını aktaran Mehtap, yurt içinde verici bulamazlarsa yurt dışından da kök hücre sağlayabildiklerini bildirdi.

Mehtap, bu kapsamda yurt dışından getirttikleri naklettikleri bir hastanın şifa bulduğunu ve 1,5 yıldır iyi durumda olduğunu anlattı.

Kemik iliği naklinin önemli bir tedavi yöntemi olduğunu vurgulayan Mehtap, "Özellikle tedavisi zor olan, kür olmayan, tam iyileşmeyen hastalıklarda, hastalara oldukça şans tanıyan tedavi şekli. Bazen otolog nakilleri habis olmayan hastalıklarda da yapabiliyoruz. Örneğin MS, skleroderma gibi hastalıklarda ya da bazen testis tümörlerinin son döneminde, yüksek doz kemoterapi verilmesi gerektiği durumlarda nakil yapılan hastalar var." diye konuştu.

"Türkiye bu konuda öncü ülkelerin arasında geliyor"

Mehtap, yeni tedavi yöntemleriyle hastalara şifa vermeye çalıştıklarını, merkezdeki ekibin tecrübe ve bilgi birikiminin çok iyi düzeyde olduğunu kaydetti.

Kök hücre naklinin gerekli bilgi, tecrübe ve donanıma sahip ekip tarafından yapılması gerektiğini ifade eden Mehtap, nakil sonrası hastanın iyi takip edilmesinin önemini vurguladı.

Mehtap, KOÜ Hastanesinin bu anlamda önemli bir merkez olduğuna işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hastalarımıza şifa oluyoruz. Merkezimizde henüz olmasa da ülkemizde tedavi amacıyla diğer ülkelerden hastalar geliyor. KOÜ olarak genellikle Marmara Bölgesi'ndeki hastalara hitap ediyoruz. Burası nüfus yoğunluğu fazla olan bir bölge. Dolayısıyla bu bölgede mevcut yatak sayımızla hastalarımıza ancak yetişebiliyoruz. Türkiye, dünyada ve Avrupa'da en çok nakil yapan ülkelerden biri, başarılı nakil yapanlar ülkelerden biri. Son 5 yıl içerisinde nakil sayıları yaklaşık 2 kat civarında bir artmış durumda. Çünkü hekim sayısı arttı, hematolog hekim sayısı artış hızı azalmakla beraber eskiye göre nakil merkezi sayısı da deneyimler de arttı. Dolayısıyla Türkiye bu konuda öncü ülkelerin arasında geliyor."

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