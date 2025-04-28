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Sağlık

Kronik ağrılı hastalıklar kadınlarda daha sık görülüyor

Türk Algoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Gül Köknel Talu, "Diğer toplumlarda da olduğu gibi kronik ağrılı hastalıklar ülkemizde de kadınlarda daha sık görülüyor." açıklamasını yaptı.

Fatih Mehmet Kürkçü  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
Kronik ağrılı hastalıklar kadınlarda daha sık görülüyor Fotoğraf: Batuhan Dişbudak/AA

Samsun

Türk Algoloji Derneği (Ağrı Derneği) Başkanı Prof. Dr. Gül Köknel Talu, "Diğer toplumlarda da olduğu gibi kronik ağrılı hastalıklar ülkemizde de kadınlarda daha sık görülüyor. Bunların içinde fibromiyalji yani yaygın kas ağrıları yine kadınlarda ve ülkemizde sık görülen kronik ağrı durumlarından biridir." dedi.

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İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Algoloji Bilim Dalı Başkanı Talu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ağrı tedavisinin Avrupa standartlarında olduğunu söyledi.

Türk Algoloji Derneği ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı işbirliğiyle ağrı pilinin kimlere uygulanabileceği ve kullanım alanlarına ilişkin Samsun'da panel düzenlendiğini hatırlatan Talu, panelin yanlış algıları düzeltmek adına faydalı geçtiğini söyledi.

"Yaşam kalitemizi çok da artırmanın peşinde olmayan bir ülkeyiz"

Türkiye'nin ağrı haritasını değerlendiren Talu, "Diğer toplumlarda da olduğu gibi kronik ağrılı hastalıklar ülkemizde de kadınlarda daha sık görülüyor. Bunların içinde fibromiyalji yani yaygın kas ağrıları yine kadınlarda ve ülkemizde sık görülen kronik ağrı durumlarından biridir. Türkiye, ağrı farkındalığını yavaş yavaş edinen bir ülke. Bizim kültürümüz ve eğitimimiz ışığında biz aslında çok toleranslı, kabullenici, yaşam kalitemizi çok da artırmanın peşinde olmayan bir ülkeyiz." diye konuştu.

Ağrısız bir yaşamın herkesin hakkı olduğunu vurgulayan Talu, bunun için Türkiye'de önemli sağlık hizmetleri sunulduğuna işaret etti.

Prof. Dr. Talu, hiçbir ağrıya katlanılmak zorunda olunmadığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Belirli ağrılar için insan 'Yaşımdan normaldir', "'Büyüme ağrısı normaldir' veya 'Baş ağrısı, çok yoruldum normaldir.' diyor. Ağrı normal değildir. Migrenler ve baş ağrıları yüzde 60-70 kadınlarda görülüyor. Benzer şekilde kronik pelvik ağrı. O da yeni farkındalığı olan kronik ağrı. Yüzde 80 kadınlarda daha çok görülüyor. Bel ağrıları omurga, kas iskelet sistemine bağlı bel ağrıları yine yüzde 60 oranında daha fazla kadınlarda görülüyor. Bunun dışında erkeklerde de görülen ağrılarımız var ama oran olarak daha az. Küme baş ağrısı vardır, toplumda da ülkemizde de erkeklerde daha sık görülür. Erkeğe ait sistemlerdeki ağrılarda daha seyrektir ancak erkeklerde yüzde 100 oranında görülür."

Ağrı konusunda çok fazla bilinen ve kabul edilmiş yanlış olduğunun altını çizen Talu, yeni oluşan her ağrıda doktora, uzun süreli ağrılarda ise mutlaka bir algoloji hekimine başvurulması gerektiğini sözlerine ekledi.

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