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Yaşam

İzmirli kadınların halı saha maçında "kaybeden yok"

İzmir'de futbolu çok seven ve haftanın belirli günlerinde halı saha maçında bir araya gelen kadınlar, ev ve iş stresini attıkları karşılaşmaların ardından birbirlerini tebrik ederek sahadan ayrılıyor.

Mustafa Güngör  | 17.05.2025 - Güncelleme : 17.05.2025
İzmirli kadınların halı saha maçında "kaybeden yok" Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Futbol tutkunu 29 yaşındaki Sevgi Yücel, arkadaşlarına halı sahada maç yapma fikrini açtığında ilk başlarda yeterli desteği göremedi. Daha sonra sosyal medya platformunda çağrıda bulunarak kadınları halı sahaya davet eden Yücel'e olumlu dönüş oldu.

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Birbirlerini hiç tanımayan aralarında polis, güvenlik, doktor, hemşire, öğrenci, ev hanımları bulunan kadınlar, halı sahada tanışıp takım kurup futbol maçı yapıyor.

Yaşamın günlük stresini halı sahada atan kadınlar, maçları centilmence tamamlıyor.

"Halı saha fikri çok cazip geldi"

Sevgi Yücel, AA muhabirine, etrafında kendisi gibi futbolu seven çok kadın olduğunu ancak toplanıp halı saha maçı yapamadıklarını söyledi.

İlk başta arkadaş grubuyla futbol oynamak için organize olmaya çalıştıklarını anlatan Yücel, "Kendi aramızda maç yapmak için sosyal medya hesabımdan duyuru yaptım ama sayfa gitgide büyümeye başladı ve talep çok fazla arttı. Meğerse benim gibi birçok kadın varmış futbol oynamak isteyen, futbolu öğrenmek isteyen. Halı saha fikri çok cazip geldi." dedi.

"Kız kıza maçımız var"

"Kız kıza maçımız var" duyurusuyla takımların bir araya geldiğini ifade eden Yücel, kadınların arasında üniversiteli, ev hanımı, doktor ya da polis gibi meslek gruplarından olduklarını dile getirdi.

Yücel, hiç futboldan anlamayan kadınların, ikinci kez gelişlerinde pozisyon öğrendiklerini ve futbolu çalışıp geldiklerini sözlerine ekledi.

"Birbirimizi tebrik ederek çıkıyoruz"

Halı saha maçına gelen güvenlik görevlisi Filiz Celbiş, kadınların halı sahaya "hareket için" gelmeye başladığın söyledi.

Tüm maçlara gelmeye çalıştığını anlatan Celbiş, "Burada çok iyi dostluklar kazandık. Benim için bu inanılmaz bir spor, etkinlik oldu. Stres atıyoruz, şiddet olmadan çıkıyoruz. Yensek de yenilsek de bir birimizi tebrik ederek çıkıyoruz. Çok güzel bir aktivite. Bazen mesaiden direk buraya geliyorum. Bazen de buradan mesaiye gidiyorum." ifadelerini kullandı.

Öğretmen Büşra Gürses de futbol izlemeyi çok sevdiğini ve halı sahada maç yapmanın hayali olduğunu belirterek "Böyle bir etkinliği görünce katılmak istedim ve güzel oldu. Aslında çok keyifli bir şeymiş." dedi.

Kızı Elif ile halı sahaya gelen anne Gülden Karabağlı ise eşinin de kendisini desteklediğini ve bazen izlemeye geldiğini, anne kız maç yapmanın çok güzel duygu olduğunu dile getirdi.

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