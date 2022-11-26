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Sağlık

Kocaeli'de gastroenterolojideki yeni teknikler, canlı yayınla Antalya'daki doktorlara gösterildi

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi bünyesindeki klinikte gerçekleştirilen operasyonlar, Antalya'da düzenlenen 10. Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi'ndeki katılımcılarla canlı yayınla paylaşıldı.

İbrahim Aktaş   | 26.11.2022
Kocaeli'de gastroenterolojideki yeni teknikler, canlı yayınla Antalya'daki doktorlara gösterildi Fotoğraf: İbrahim Aktaş/AA

Kocaeli

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, gazetecilere, 3-4 yıldır canlı yayınlarla operasyonlar yaptıklarını belirterek, bu yıl Antalya'daki kongreye canlı yayınla bağlandıklarını söyledi.

Özellikle endoskopide kullanılan yeni teknikleri göstermek istediklerini vurgulayan Hülagü, "Avrupa'da bile böyle büyük merkezimiz yok. Çok büyük merkezimiz var. 8 tane odadan aynı anda canlı yayın yapılabiliyor. Konferans salonlarıyla uygulama, dinlenme alanlarıyla oldukça büyük 5 bin metrekare üzerine kurulu bir alan. Türkiye'de değil, dünyada yapılan bütün endoskopik uygulamaların tamamı bu merkezde yapılabiliyor. Cihaz, donanım ve personel açısından her türlü eğitimi tamamlamış bir kurumuz." diye konuştu.

Operasyonlarda yemek borusu, mide ve kalın bağırsak bölgelerinin erken evre kanserlerinin tanısında kullandıkları yöntemleri gösterdiklerini belirten Hülagü, şu bilgileri paylaştı:

"Yeni eğitim alan iç hastalıkları uzmanlarına, cerrahlara, gastroenteroloji uzmanlarına eğitim verdik. Tanıya giderken hangi yollardan, hangi aletleri kullanıyoruz, bunları anlattık. Erken evre kanserinin endoskopik yöntemle ameliyat etmeden çıkarılma yöntemlerini gösterdik. İkinci uygulama da endoskop görüntülemenin ucunda bir ultrason cihazı var; onunla pankreas hastalıkları, safra yolları hastalıkları ve diğer ulaşılamayan bölgelere endoskopik yolla girilen bir yöntem."

Prof. Dr. Hülagü, merkeze dış ülkelerden de doktorların eğitim için geldiğini aktararak, birçok üst düzey teknik ve uygulamanın merkezde yapıldığını anlattı.

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı kongreye canlı yayın yaptıklarını belirten Hülagü, sadece uygulamanın gösterilmediğini, aynı zamanda ne yapıldığını katılımcılara anlattıklarını kaydetti.

Hülagü, merkezin Türkiye'nin yüz akı olduğunu ifade ederek, "Yeni teknikleri arkadaşlar görüyor. Bizden nasıl yapılacağını öğreniyorlar. Gidip kendi merkezlerinde cihazları eksikse alma yollarına gidiyorlar. Kişi neyle ilgiliyse onunla ilgili eğitim alıyor. Sadece bir günlük eğitim vermiyoruz, mesela Irak'tan, Suriye'den, Tayvan'dan dahil Avrupa'dan eğitim için gelen arkadaşlar var. Onları bir program dahilinde kabul ediyoruz." şeklinde konuştu.

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