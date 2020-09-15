Euro
8.90
Dolar
7.48
BIST 100
1,116.76
Altın
1,968.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Kastamonu'da halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde sigara içmek yasaklandı

Kastamonu'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bazı yerlerde sigara içmenin yasaklanmasına karar verildi.

Özgür Alantor   | 15.09.2020
Kastamonu'da halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde sigara içmek yasaklandı

Kastamonu

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı kararlar alındığı belirtildi. 

Vatandaşların alınan kararlara uyması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Halkın yoğun olarak bulunduğu meydanlar, parklar, sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları ATM'ler, fatura ödeme yerleri ile semt pazarlarında, pazarcı esnafı ve ürün satışı yapan köylüler haricinde sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir."

Kararlara uymayanlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağı da vurgulanan açıklamada, "Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 tedavisi gören Başkan Böcek'in sağlık durumu stabil
Bolu'da karantinadaki yaşlı çift evlerine uyarı yazısı astı
Dünya genelinde en az 366 gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Anadolu Efes'te 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
İran'da son 24 saatte 140 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Kastamonu'da halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde sigara içmek yasaklandı

Kastamonu'da halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde sigara içmek yasaklandı

Kastamonu'da üniversiteli öğrenciler bilim ve teknolojiyle 'memleket kazansın' istiyor

Kastamonu'da EBA TV'yi izleyemeyen çocuklara televizyon alındı

Kastamonu'da 2 belediye başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanının koronavirüs testi pozitif çıktı

Kastamonu'da 2 belediye başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanının koronavirüs testi pozitif çıktı
Çankırı ve Kastamonu'da maske takma zorunluluğuna yeterince uyulmuyor

Çankırı ve Kastamonu'da maske takma zorunluluğuna yeterince uyulmuyor
Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı rağbet görüyor

Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı rağbet görüyor