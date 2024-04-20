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Kastamonu'da enerji nakil hattından sıçrayan kıvılcım ormanda yangına neden oldu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde enerji nakil hattından sıçrayan kıvılcımın yol açtığı yangın söndürüldü.

Özgür Alantor, Kadir Yıldırım  | 20.04.2024 - Güncelleme : 20.04.2024
Kastamonu'da enerji nakil hattından sıçrayan kıvılcım ormanda yangına neden oldu

Kastamonu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karşıyaka köyünde fırtınanın etkisiyle enerji nakil hattından çıkan kıvılcım, ormanlık alanda yangına neden oldu.

Ormandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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