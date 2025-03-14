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Sağlık

Kalbi delik 1000 hastayı cerrahi müdahale yapmadan iyileştirdi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Kaya, şu ana kadar 1000 hastanın kalbindeki deliği, kateter yöntemiyle kapatarak iyileştirdi.

Nevzat Umut Uzel  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Kalbi delik 1000 hastayı cerrahi müdahale yapmadan iyileştirdi Fotoğraf: Nevzat Umut Uzel/AA

Van

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Kardiyoloji Servisi'nde 15 yıldır görev yapan Kaya, bölgede kalp rahatsızlığı olan hastalara sağlık hizmeti sunuyor.

Çevre il ve ilçelerden doğuştan kalbi delik olan hastaları tedavi eden Kaya, şimdiye kadar 1000 hastayı cerrahi müdahaleye gerek kalmadan kateter yöntemiyle sağlığına kavuşturdu.

"İşlemlerimizi ameliyatsız, dikişsiz ve narkozsuz yapıyoruz"

Kaya, AA muhabirine, kalp deliği rahatsızlığının erken dönemde tedavi edilmediği takdirde ciddi sakatlıklara hatta ölüme sebep olabileceğini söyledi.

Rahatsızlığın genellikle doğuştan geldiğini fakat ilerleyen yaşlarda da görülebileceği belirten Kaya, "Türkiye'de ameliyatsız anjiyografi yönteminin en fazla yapıldığı kliniklerden biriyiz. Farklı şehirlerden aldığımız sevklerle yaklaşık 3 milyon nüfusa hizmet etmekteyiz. 2010'dan bu yana ameliyatsız anjiyografi yöntemiyle doğuştan kalp deliği hastalarını tedavi ediyoruz." dedi.

Kalp rahatsızlıklarında erken tanının önemine dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"Kalp deliği teşhisi konulduğu anda tedavi edilmesi gerekmektedir. Tanı süreci çok önemli. Hastalarımıza tanıyı koyduktan sonra hemen işlemlere başlıyoruz. Geldikleri gün bütün işlemleri gerçekleştiriyoruz. Sadece bir gün yatıyorlar. İşlemlerimizi ameliyatsız, dikişsiz ve narkozsuz yapıyoruz. Bugün tedavi ettiğim 12 hastayla toplam 1000 hastayı sağlığına kavuşturmanın haklı gururunu yaşıyorum. Bölge halkı eskiden tedavi olmak için şehir dışına çıkarken artık kliniğimizde yüksek başarı oranıyla tedavi olmaktadır. Bu anlamda Van, artık sevk eden değil, tüm şehirlerimizden sevk alan bir merkez konumuna gelmiştir."

Hastaların kasık damarından kalbe ulaştıklarını dile getiren Kaya, kalbin deliğinden girerek şemsiye adı verilen cihazı deliğe yerleştirdiklerini anlattı.

Kalpteki deliği böylece kapattıklarını ifade eden Kaya, cihazın bir zararının bulunmadığını vurguladı.

"Hastane olarak bunun haklı gururunu yaşıyoruz"

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman ise kalp deliği rahatsızlığına sıklıkla rastladıklarını söyledi.

Hastaları sağlıklarına kavuşturmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Karaman, "Doğuştan kalp deliği, çocuklarda varmış gibi söylense de yetişkinlerde de sık karşılaşılan bir sorun. Hastanemiz bölgedeki birçok şehirden hasta alması sebebiyle bu hastalıkla sık karşılaşıyoruz. Kliniğimizde görevli doktorumuz Yüksel Kaya, gösterdiği özveriyle 1000 hastasının tedavisini gerçekleştirdi. Hastane olarak bunun haklı gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.


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