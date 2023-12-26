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Sağlık

İzmir Şehir Hastanesinde 2 ayda 250 bin hastaya poliklinik hizmeti verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Şehir Hastanesinde 60 günde 250 bin hastaya poliklinik hizmeti verildiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 26.12.2023 - Güncelleme : 26.12.2023
İzmir Şehir Hastanesinde 2 ayda 250 bin hastaya poliklinik hizmeti verildi

Ankara

Koca, sosyal medya hesabından, İzmir Şehir Hastanesinin açılışının üzerinden geçen 60 günde verilen hizmetlere dair paylaşımda bulundu.

Hastanede, 60 günde 250 bin hastaya poliklinik hizmeti, 30 bin hastaya ise acil servis hizmeti verildiğini bildiren Koca, "7 bin hastamız yatırılarak tedavi aldı. Bin hastamız ise halen yatarak tedavi görüyor. İzmir Şehir Hastanesinde ilk 2 ayda yapılan ameliyat sayısı ise 5 bini bulmuş durumda." ifadelerini kullandı.

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