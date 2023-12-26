İzmir Şehir Hastanesinde 2 ayda 250 bin hastaya poliklinik hizmeti verildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Şehir Hastanesinde 60 günde 250 bin hastaya poliklinik hizmeti verildiğini bildirdi.
Ankara
Koca, sosyal medya hesabından, İzmir Şehir Hastanesinin açılışının üzerinden geçen 60 günde verilen hizmetlere dair paylaşımda bulundu.
İzmir Şehir Hastanesi hizmette ilk 2 ayını geride bıraktı. Hastanemizde, ilk 2 ayda yaklaşık 250 bin hastaya poliklinik hizmeti, 30 bin hastaya acil servis hizmeti verildi. 7 bin hastamız yatırılarak tedavi aldı. Bin hastamız ise halen yatarak tedavi görüyor. İzmir Şehir… pic.twitter.com/030cOdiZiL— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 26, 2023
Hastanede, 60 günde 250 bin hastaya poliklinik hizmeti, 30 bin hastaya ise acil servis hizmeti verildiğini bildiren Koca, "7 bin hastamız yatırılarak tedavi aldı. Bin hastamız ise halen yatarak tedavi görüyor. İzmir Şehir Hastanesinde ilk 2 ayda yapılan ameliyat sayısı ise 5 bini bulmuş durumda." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.