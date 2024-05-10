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Sağlık

Bakan Koca başkanlığında MHRS'deki yeni düzenlemelere ilişkin toplantı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yeni düzenlemelere yönelik çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

Esin Işık  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
Bakan Koca başkanlığında MHRS'deki yeni düzenlemelere ilişkin toplantı yapıldı Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili İstanbul'daki çalışma toplantısının dördüncüsünün Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Koca, "Toplantıda, imkanların daha verimli kullanılmasını, doğrudan polikliniğe müracaatla alınabildiği gibi randevuyla da alınabilen hizmetleri kapasiteleriyle analiz ettik. Toplantılarımız, planlandığı şekilde diğer şehir ve hastanelerde devam edecek." ifadelerini kullandı.

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