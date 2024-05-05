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Sağlık

İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/1) yapıldı.

Selma Kasap  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı yapıldı

Ankara

ANKARA (AA) - 

17 il, 18 sınav merkezinde 31 bin 362 adayın katılımıyla yapılan 2024-İSG/1 için 88 bina ve bin 143 salon kullanıldı.

Sınavda, emniyet görevlisi dahil 4 bin 205 personel görev aldı.

Öte yandan, ÖSYM, sınava başvuran adaylar için temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamını "https://ais.osym.gov.tr adresinden" 10 gün süreyle erişime açtı.

Temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u ise ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

İSG/1 sonuçları, 30 Mayıs'ta açıklanacak.

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