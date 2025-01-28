Geri ödeme kapsamına alınan glikoz izlem cihazlarından bugüne kadar 2 bin 650 çocuk yararlandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına alınan sürekli cilt altı glikoz izlem cihazlarından bugüne kadar 2 bin 650 kişinin yararlandığını bildirdi.
Ankara
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına aldığımız sürekli cilt altı glikoz izlem cihazlarından bugüne kadar 2 bin 650 evladımız yararlandı. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, yaşam kalitelerini artıracak uygulamaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.