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Sağlık

Geri ödeme kapsamına alınan glikoz izlem cihazlarından bugüne kadar 2 bin 650 çocuk yararlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına alınan sürekli cilt altı glikoz izlem cihazlarından bugüne kadar 2 bin 650 kişinin yararlandığını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Geri ödeme kapsamına alınan glikoz izlem cihazlarından bugüne kadar 2 bin 650 çocuk yararlandı

Ankara

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına aldığımız sürekli cilt altı glikoz izlem cihazlarından bugüne kadar 2 bin 650 evladımız yararlandı. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, yaşam kalitelerini artıracak uygulamaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

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