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Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan G20 paylaşımı

Bakan Işıkhan, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katıldığını belirterek, toplantı kapsamında düzenlenen "Kapsayıcı Büyüme, İstihdam Artışı ve Gençlerin Güçlendirilmesi Oturumu"nda Türkiye'nin deneyimlerini aktardıklarını bildirdi.

Özcan Yıldırım  | 04.08.2025 - Güncelleme : 04.08.2025
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan G20 paylaşımı

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'nın Güney Afrika'da düzenlendiğini kaydetti.

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Toplantı kapsamında gerçekleştirilen "Kapsayıcı Büyüme, İstihdam Artışı ve Gençlerin Güçlendirilmesi Oturumu"na katıldığını belirten Işıkhan, şu bilgileri verdi:

"Ülkemizin bu alandaki deneyimlerini ve geliştirdiğimiz politikalarımızı aktardık. İŞKUR Gençlik Programımız, İşgücü Uyum Programımız başta olmak üzere gençlerimizin kariyerlerine ilk adımlarını daha sağlam atmalarını sağlayacak projelerimizi paylaştık. 2015'te Bakanlığımız öncülüğünde yapılan çalışmalar sonucunda Antalya G20 Liderler Zirvesi'nde belirlenen Antalya Gençlik Hedefi'ni ve bu hedefin takibi kapsamında Güney Afrika Dönem Başkanlığı tarafından hazırlanan Nelson Mandela Körfezi Hedefi'ni ele aldık."

Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak kalkınma hedeflerimizi gerçekleştirmek için büyük potansiyele sahip olduğuna inandığımız gençlerimize inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıldır olduğu gibi her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz."

Bakan Işıkhan'dan kadın istihdamı vurgusu

Toplantı kapsamındaki "İşgücünde Fırsat Eşitliği Oturumu"nda katılımcılara hitap ettiğini kaydeden Işıkhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kadın istihdamını artırmak ve kadınların işgücüne katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiğimiz başarılı uygulamalarımızı ve projelerimizi aktardık. Çalışma hayatı başta olmak üzere kadınların ekonomik ve sosyal haklarını geliştirmek için adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Bu gayretimizin ayrılmaz parçası olarak gördüğümüz aile kurumunun da sağlıklı bir şekilde devamını sağlamak için çalışma hayatını kadınlar için kolaylaştırmayı ve onları desteklemeyi sürdüreceğiz."

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