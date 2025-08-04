Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan G20 paylaşımı
Bakan Işıkhan, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katıldığını belirterek, toplantı kapsamında düzenlenen "Kapsayıcı Büyüme, İstihdam Artışı ve Gençlerin Güçlendirilmesi Oturumu"nda Türkiye'nin deneyimlerini aktardıklarını bildirdi.
Ankara
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'nın Güney Afrika'da düzenlendiğini kaydetti.
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Toplantı kapsamında gerçekleştirilen "Kapsayıcı Büyüme, İstihdam Artışı ve Gençlerin Güçlendirilmesi Oturumu"na katıldığını belirten Işıkhan, şu bilgileri verdi:
"Ülkemizin bu alandaki deneyimlerini ve geliştirdiğimiz politikalarımızı aktardık. İŞKUR Gençlik Programımız, İşgücü Uyum Programımız başta olmak üzere gençlerimizin kariyerlerine ilk adımlarını daha sağlam atmalarını sağlayacak projelerimizi paylaştık. 2015'te Bakanlığımız öncülüğünde yapılan çalışmalar sonucunda Antalya G20 Liderler Zirvesi'nde belirlenen Antalya Gençlik Hedefi'ni ve bu hedefin takibi kapsamında Güney Afrika Dönem Başkanlığı tarafından hazırlanan Nelson Mandela Körfezi Hedefi'ni ele aldık."
G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen ‘Kapsayıcı Büyüme, İstihdam Artışı ve Gençlerin Güçlendirilmesi Oturumu’nda, ülkemizin bu alandaki deneyimlerini ve geliştirdiğimiz politikalarımızı aktardık.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) August 4, 2025
İŞKUR Gençlik Programımız, İşgücü Uyum Programımız… pic.twitter.com/TDzftBBHU5
Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye olarak kalkınma hedeflerimizi gerçekleştirmek için büyük potansiyele sahip olduğuna inandığımız gençlerimize inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıldır olduğu gibi her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz."
Bakan Işıkhan'dan kadın istihdamı vurgusu
Toplantı kapsamındaki "İşgücünde Fırsat Eşitliği Oturumu"nda katılımcılara hitap ettiğini kaydeden Işıkhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kadın istihdamını artırmak ve kadınların işgücüne katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiğimiz başarılı uygulamalarımızı ve projelerimizi aktardık. Çalışma hayatı başta olmak üzere kadınların ekonomik ve sosyal haklarını geliştirmek için adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Bu gayretimizin ayrılmaz parçası olarak gördüğümüz aile kurumunun da sağlıklı bir şekilde devamını sağlamak için çalışma hayatını kadınlar için kolaylaştırmayı ve onları desteklemeyi sürdüreceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.