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Sağlık

Gece geç uyuyanlarda tip 2 diyabet riski, erken uyuyanlara kıyasla daha yüksek

Araştırmacılar, geceleri geç saatte uyuyan kişilerin, daha erken uyuyanlara göre daha yüksek vücut kitle indeksi olduğunu ve tip 2 diyabet riskinin yüzde 46 daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Aynur Şeyma Asan  | 09.09.2024 - Güncelleme : 09.09.2024
Gece geç uyuyanlarda tip 2 diyabet riski, erken uyuyanlara kıyasla daha yüksek

Ankara

EurekAlert sitesinin haberine göre, Hollanda'dan araştırmacılar, gece geç saatte uyumakla tip 2 diyabet ve vücuttaki yağ oranı arasındaki ilişkiyi inceledi.

Araştırmaya katılan, yaş ortalaması 56, vücut kitle indeksi ortalaması 30 olan 5 bini aşkın kişinin uyuma ve uyanma saatlerini kayıt altına alan araştırmacılar, bu kişilerin uykusunun orta noktasını hesapladı.

Buna göre, araştırmacılar, uyuma ve uyanma saatlerine göre katılımcıları, yüzde 20'si erken kronotip, yüzde 20'si geç kronotip ve yüzde 60'ı orta kronotip olmak üzere 3 kategoriye ayırdı.

Araştırmacılar, katılımcıların tamamının vücut kitle indeksi hesaplamalarının yanı sıra 1526'sının karaciğer gibi iç organlarının yağ oranını da ölçtü.

Buna göre, araştırmacılar, yaş, cinsiyet, eğitim, vücut yağ oranı ve yaşam şekli gibi durumları göz önünde bulundurarak, "geç kronotip" kategorisindeki, yani geç saatte uyuyan katılımcılarda, orta kronotip kategorisindekilere göre tip 2 diyabet görülme riskinin yüzde 46 daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, geç kronotip kategorisindeki katılımcıların, vücut kitle indeksinin orta kronotiplilere göre 0,7 daha yüksek olduğunu da belirledi.

Araştırma yazarlarından Jeroen van der Velde, yaptığı açıklamada "Geç kronotipli kişilerin, akşam geç saatlere kadar yemek yeme ihtimali daha yüksek." ifadesini kullanarak, akşam belli bir saatten sonra yemek yememenin metabolizmaya faydalı olduğuna dikkati çekti.

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