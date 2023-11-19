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Sağlık

Gaziantep Şehir Hastanesinde 35 günde 140 binin üzerinde hasta muayene edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep Şehir Hastanesinde 35 günde 140 binin üzerinde hasta muayenesi yapıldığını, servislerde toplam 3 bin 117 hastanın yatarak tedavi gördüğünü ve 3 bin 67 ameliyatın gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yeşim Sert Karaaslan  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
Gaziantep Şehir Hastanesinde 35 günde 140 binin üzerinde hasta muayene edildi

Ankara

Koca, sosyal medya hesabından, Gaziantep Şehir Hastanesinin açılışının üzerinden geçen 35 günde verilen hizmetlere dair paylaşımda bulundu.

Hastanede 35 günde 140 binin üzerinde hasta muayenesinin yapıldığını bildiren Koca, şu bilgileri verdi:

"Servislerde 2 bin 4, yoğun bakımlarda 1113 olmak üzere, toplam 3 bin 117 hasta yatarak tedavi gördü. 64 ameliyathaneye sahip olan Gaziantep Şehir Hastanesinde 3 bin 67 ameliyat yapıldı. Görüntüleme merkezinde 3 MR, 3 BT cihazı tam kapasiteyle çalışıyor. Çekimler üç gün içerisinde gerçekleştiriliyor."

Yanık merkezinin ilk günden beri aktif hizmet verdiğini ve genetik laboratuvarının da hasta kabulüne başladığını vurgulayan Koca, "Gaziantep Şehir Hastanemiz tekrar hayırlı olsun. Bugünkünden daha da iyi bir performansla daha nice günlere." ifadelerini kullandı.

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