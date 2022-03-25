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Sağlık

DSÖ: Tüberküloz her yıl 1,5 milyondan fazla kişinin canına mal oluyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tüberküloz nedeniyle her yıl 1,5 milyondan fazla kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ömer Faruk Yıldız   | 25.03.2022
DSÖ: Tüberküloz her yıl 1,5 milyondan fazla kişinin canına mal oluyor

Cenevre

24 Mart Dünya Tüberküloz Günü dolayısıyla konuşma yapan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, küresel tüberküloz hastalığı ve ölümlerinde mevcut artışla mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Ghebreyesus, bu hastalığı sonlandırmanın DSÖ'nün öncelikleri arasında bulunduğunu vurgulayarak, "Tüberküloz her yıl 1,5 milyondan fazla kişiyi öldürüyor ve milyonlarca kişiyi daha etkiliyor." bilgisini paylaştı.

Kovid-19 ile mücadele nedeniyle tüberküloz tedavilerinin aksadığını kaydeden Ghebreyesus, "DSÖ'nün verilerine göre sağlık hizmetlerindeki aksamalardan dolayı yıllık tüberküloz ölümleri son 10 yılda ilk defa artış gösterdi." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, son yıllarda Kovid-19 nedeniyle tüberküloz ile mücadeleye aktarılan bütçenin de azaldığının altını çizerek, tüberküloz teşhis, tedavi ve önleme hizmetlerine küresel çapta yapılan harcamaların 2019'da 5,8 milyar ABD doları iken 2021'de 5,3 milyar dolara düştüğü bilgisini paylaştı.

Dünyada çatışmaların olduğu ülkelerde tüberküloz vakalarının yaygınlaşmasından endişe ettiğini belirten Ghebreyesus, "DSÖ, insanların sağlık hizmetlerine erişiminin yetersiz olduğu bölgelerde tüberkülozla mücadele hizmetlerinin ilerlemesi için çabalarını sürdürmektedir." dedi.

Bilim insanı Robert Koch'un verem mikrobunu (Tüberküloz basili) keşfettiği ve hastalığın teşhis ve tedavisinin yolunu açan tarih olan 24 Mart 1882'ye ithafen her yıl 24 Mart, "Dünya Tüberküloz Günü" olarak anılıyor.

DSÖ, bu yılki "Dünya Tüberküloz Günü" temasını, "Tüberkülozu Bitirmek İçin Yatırım Yapın, Hayatları Kurtarın" şeklinde belirledi.

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