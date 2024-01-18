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Sağlık

DSÖ, sağlık alanında yararlanılan yapay zeka teknolojisine yönelik yeni kılavuz yayımladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sağlık hizmetleri alanında yararlanılan ve hızla büyüyen yapay zeka teknolojisi "LMMs" için yeni bir kılavuz yayımladı.

Zeynep Katre Oran  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
DSÖ, sağlık alanında yararlanılan yapay zeka teknolojisine yönelik yeni kılavuz yayımladı

Ankara

DSÖ'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, hızla büyüyen "LMMs" adlı yapay zeka teknolojisinin hükümet, teknoloji şirketleri ve sağlık hizmeti verenler tarafından uygun şekilde kullanılmasını sağlamayı amaçlayan yeni bir kılavuz yayımlandığı duyuruldu.

Açıklamada, kılavuzun, insan iletişimini taklit etmek ve yapmak üzere programlanmadığı görevleri yerine getirmek gibi özellikleri nedeniyle sağlık hizmetlerinde yararlanılan yapay zeka teknolojisi "LMMs"in uygun şekilde kullanılmasına yardımcı 40'tan fazla öneri içerdiği belirtildi.

Kılavuzun "LMMs"in hastaların yazılı sorularına yanıt vermek, hastanın semptomlarını belirlemek ve tedavisini araştırmak, hasta ziyaretlerini belgelemek gibi görevlerine yönelik öneriler içerdiği aktarılan açıklamada, ayrıca, söz konusu yapay zeka teknolojisinden kaynaklanan risklere de değindiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ'den Dr. Jeremy Farrar, yapay zeka teknolojilerinin sağlık hizmetlerini iyileştirme ve geliştirme potansiyeline sahip olduğunu ifade ederek, bu teknolojilerinden yararlananların "şeffaf bilgi ve politikalara" ihtiyacı olduğuna işaret etti.

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