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Sağlık

Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasıyla 12 bin 519 hekimin ataması yapıldı

Sağlık Bakanlığı, 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasıyla 12 bin 519 hekimin atamasının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 09.09.2024 - Güncelleme : 09.09.2024
Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasıyla 12 bin 519 hekimin ataması yapıldı

Ankara

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası sonucu Bakanlığımız birimlerine 11 bin 462'si pratisyen hekim ve 1057'si uzman hekim olmak üzere toplam 12 bin 519 hekimin ataması yapılmıştır. Tebligat metni ve isim listeleri Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır. Değerli hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar dileriz."

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