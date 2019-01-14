'Bir kişi kan bağışıyla 3 hastaya hayat veriyor'

Türk Kızılayı İç Anadolu Bölge Kan Merkezi MüdürüTatar, "Bağışçılardan toplanan kanlar, laboratuvarlarımızda eritrosit, trombosit ve plazma diye 3 ürüne ayrıştırılıyor. Bir kişi kan bağışı yaptığında aslında 3 hastaya hayat veriyor." dedi.

KAYSERİ - ESMA KÜÇÜKŞAHİN

Türk Kızılayı İç Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Adem Tatar, bağışçılardan toplanan kanların bileşenlerine ayrıldığını, kan bağışı yapan bir kişinin 3 hastaya hayat verdiğini belirtti.

Tatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri merkez olmak üzere Sivas, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir ve Niğde'de kan toplama ile dağıtma çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu illerdeki hastanelerin kan ihtiyaçlarını giderdiklerini ifade eden Tatar, aynı zamanda buradaki kan merkezleri aracılığıyla toplanan kanları Kayseri'de işlediklerini anlattı. Tatar, 46 hastaneye merkezden kan dağıtımı yapıldığını dile getirdi.

Geçen yıl 118 bin ünite kan toplamayı hedeflediklerini ancak hava şartları daha iyi olduğundan 127 bin 500 üniteye ulaştıklarını bildiren Tatar, 2019 hedeflerinin ise 127 bin ünite olduğunu belirtti.

Türk Kızılayı sayesinde bölgedeki kan ihtiyacının kolayca giderildiğine dikkati çeken Tatar, "Kan toplamak için başvurduğumuz çeşitli yollar var. Bunların başında saha çalışmaları geliyor. Ayrıca sabit kan toplama merkezlerimiz var. Ağırlıklı olarak il ve ilçe meydanlarındaki etkinliklerle kan bağışı topluyoruz. Kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, sendikalar da bize destek veriyor." ifadelerini kullandı.

Bağışçılardan toplanan kanların, laboratuvarlarında bileşenlerine ayrıldığını bildiren Tatar, şöyle devam etti:

"Kan, eritrosit, trombosit ve plazma diye 3 ürüne ayrıştırılıyor. Her biri farklı hastalıklarda kullanılıyor. Bir kişi kan bağışı yaptığında aslında 3 hastaya hayat veriyor. Kanların hepsinin ayrı ayrı saklama koşulları var. Eritrosit dediğimiz kırmızı kan 42 gün saklanabiliyor. Plazma, içinde hücresel eleman olmadığı için donduruluyor. Uygun koşullarda 2-3 yıl saklanıyor. Trombosit dediğimiz pıhtılaşmayla ilgili hücrelerin ise saklama miladı kısa. Trombosit uygun koşullarda 5 gün saklanabiliyor. Kanlar ayrıştırıldıktan sonra bölge merkezimizde uygun ortamlarda saklanıyor. Taleplere göre hastanelere gönderiliyor."

Soğuk havanın kan bağışına etkisi

Tatar, kan bağışı toplanmasında en etkili yöntemlerden birinin, il ve ilçe meydanlarında kurulan çadırlar ve etkinlikler olduğuna işaret etti.

Soğuk havanın ve kış şartlarının kan bağışını olumsuz etkilediğini dile getiren Tatar, şunları kaydetti:

"Yılın belli dönemlerinde kan bağışlarında azalma oluyor. İçinde bulunduğumuz dönem de bunlardan birisi. Ulaşımdaki zorluklardan kaynaklanan bir azalma bu. Türkiye genelinde kan stokları azaldı. Genel Başkanımız acil kan çağrısı yaptı. Biz de bu çağrıyı yineleyerek vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz. Soğuktan dolayı azalan kan bağışı stoklarımızın yerine konulması için bağışçılarımızı kan vermeye davet ediyoruz."

Ulusal çapta belirlenen kritik kan stoğu seviyeleri bulunduğunu anlatan Tatar, "Günlük kan ihtiyacını karşılama konusunda bu stoğun altına düşmememiz gerekiyor. Ayrıca olağanüstü bir durumu tolere edebilmek için belli bir seviyede kan stoğunun bulunması lazım." dedi.

Tatar, yapılan acil kan çağrısının, kan stoklarının kritik seviyeye ulaşmasından kaynaklandığına dikkati çekti.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, kış koşulları nedeniyle kan bağışının azaldığını belirterek, sosyal medya hesaplarından acil bağış çağrısında bulunmuştu.