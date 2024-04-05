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Sağlık

Bilim insanları, obeziteye yol açan yeni genetik varyantlar belirledi

Bilim insanları, obezite riskini artıran 2 yeni genetik varyant belirlediklerini bildirdi.

Ayşe Doğru  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Bilim insanları, obeziteye yol açan yeni genetik varyantlar belirledi

Ankara

Nature Genetic dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, obez olma olasılığını 6 kata kadar artıran ve çocuklarda kilo alımını etkileyen bilinen diğer varyantların aksine, yalnızca yetişkinlerde rol oynayan varyantlar tespit etti.

Cambridge Üniversitesi Tıbbi Araştırma Konseyi'nden bilim insanları Birleşik Krallık Biyobanka veri tabanında kayıtlı 500 binden fazla kişinin verilerini inceledi ve BSN ile APBA1 adlı iki genin varyantlarının yetişkinlerde obezite riskini artırdığını belirledi.

Araştırmacılar, Bassoon olarak da bilinen BSN'deki varyantların yüksek diyabet ve yağlı karaciğer hastalığı riskiyle ilişkilendirdiğini ve her 6 bin 500 yetişkinden 1'ini etkilediğini kaydetti.

Time'e konuşan araştırma yazarlarından Profesör Giles Yeo, bu gen varyantlarını taşıyan kişiler yaşlanınca beyinlerindeki nöronların bozulmaya başlamasıyla beyinde gıda alımını kontrol eden temel devreleri kaldırdığını, bu nedenle bu kişilerin obeziteyle karşılaştığını ekledi.

Yeo, bu varyantın ilaç şirketlerinin önleyici tedavi geliştirmesine olanak sağlayacağını ifade etti.

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