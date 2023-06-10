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Sağlık

Bakan Koca'dan, Şampiyonlar Ligi finalindeki sağlık önlemlerine ilişkin açıklama

Utku Şimşek  | 10.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
Bakan Koca'dan, Şampiyonlar Ligi finalindeki sağlık önlemlerine ilişkin açıklama

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Manchester City ve Inter arasındaki Şampiyonlar Ligi finali kapsamında, 7 revir kurulduğunu ve 30 ambulansın yanı sıra 134 kişilik 112 Acil, 20 kişilik UMKE ile 24 kişilik özel sağlık personelinin görev aldığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şampiyonlar Ligi finalinde "kıran kırana" mücadelenin bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, Manchester City ve Inter arasında gerçekleşeceğini belirtti.

Bakan Koca, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Sahadakiler, tribündekiler ve seyirciler için olası fakat arzu etmediğimiz durumlara karşı gerekli sağlık hizmetleri için hazırlıkları yaptık. 7 revir kurulan stat ve çevresinde görevli 112 personeli sayısı 134, 112 ambulansı sayısı 22, özel sağlık ambulansı sayısı 8, UMKE personeli sayısı 20, özel sağlık personeli sayısı ise 24. Ayrıca İstanbul'un birçok noktasında, olası ihtiyaçlara karşı sağlık hizmetleri için gerekli hazırlıklar yapılmış, 5 hastane görevlendirilmiştir."

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