Bakan Koca'dan Kovid-19'un küresel acil durumunun sona ermesine ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin hem Kovid-19 salgınını fark edip harekete geçen hem de salgının gerilediğini görüp kısıtlamaları azaltan ilk ülkelerden olduğunu bildirdi.
Ankara
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19'un uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak sona erdiğini duyurmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Covid-19 Salgınını fark edip İLK harekete geçen ülkelerdendik. O kadar ki Tedavi Rehberini DSÖ’den ÖNCE yayınladık. Salgının gerilediğini görüp kısıtlamaları azaltan da ilk Türkiye oldu. “Salgın gündemimizden çıkıyor.” dediğimizde tarih 29 OCAK 2022 idi. Dünya Sağlık Örgütü,… pic.twitter.com/rshc9lyOML— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 6, 2023
Kovid-19 salgınının Türkiye'nin gündeminden çıkmaya başladığına ilişkin 29 Ocak 2022'deki konuşmasına da paylaşımında yer veren Koca şu değerlendirmede bulundu:
"Kovid-19 salgınını fark edip ilk harekete geçen ülkelerdendik. O kadar ki Tedavi Rehberini DSÖ'den önce yayınladık. Salgının gerilediğini görüp kısıtlamaları azaltan da ilk Türkiye oldu.
'Salgın gündemimizden çıkıyor.' dediğimizde tarih 29 Ocak 2022 idi. Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'un artık küresel bir acil durum teşkil etmediğini dün açıkladı. Türkiye için malum olan dünyaya yeni ilan edildi."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.