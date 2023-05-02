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Sağlık

Avustralya’da elektronik sigara satışı, "gençlerin sağlığını etkilediği" gerekçesiyle sınırlandırıldı

Avustralya, okullarda ve gençler arasında yaygınlaştığı, sağlığa tehdit oluşturduğu gerekçesiyle elektronik sigara satışına sınırlama getirdi.

İbrahim Hakkı Çetinkaya  | 02.05.2023 - Güncelleme : 02.05.2023
Avustralya’da elektronik sigara satışı, "gençlerin sağlığını etkilediği" gerekçesiyle sınırlandırıldı

Ankara

BBC’nin haberine göre, Avustralya Sağlık Bakanı Mark Butler, yaptığı açıklamada, elektronik sigaranın gençler arasında gittikçe popülerleştiğini ve yeni nesil nikotin bağımlıları yarattığını belirterek, satışının eczanelerle sınırlandırılacağını bildirdi.

Butler, "Büyük sigara şirketleri, tıpkı sigaraya yaptıkları gibi başka bir bağımlılık yapıcı ürünü alıp, parlak ambalajlara sardı ve yeni nesil nikotin bağımlıları yaratmak için çeşitli aromalar ekledi." ifadesini kullandı.

Kandırıldıklarını dile getiren Butler, 52 yaşında olduğunu vurgulayarak "Benim yaşımdaki 70 kişiden sadece 1'i elektronik sigara içiyor." dedi.

Butler, bu ürünlerin kasıtlı olarak çocukları hedef aldığına ve perakende mağazalarında "şeker ve çikolataların yanında" kolayca bulunabildiğine işaret ederek, elektronik sigaranın liselerde "bir numaralı davranış sorunu" haline geldiğine dikkati çekti.

Avustralya medyasına göre de Sağlık Bakanlığı, bazı okul tuvaletlerine elektronik sigara için dedektörler kurmaya başladı.

Araştırmalar, 14-17 yaşlarındaki 6 Avustralyalı gençten birinin, 18-24 yaşlarında ise 4 gençten birinin elektronik sigara kullandığını gösteriyor.

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