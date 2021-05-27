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Sağlık

Araştırma: Sinopharm aşısı Kovid-19'a karşı yüzde 72,8 etkinlik gösteriyor

Amerikan Tabipler Birliği Dergisinde (JAMA) yer alan çalışma, Çin’in Sinopharm aşısının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yüzde 72,8 etkinlik gösterdiğini ortaya koydu.

İdris Sülün   | 27.05.2021
Araştırma: Sinopharm aşısı Kovid-19'a karşı yüzde 72,8 etkinlik gösteriyor

Istanbul

The National News’in haberine göre, Amerikan Tabipler Birliği Dergisinin yaptığı bir çalışma Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve Ürdün'den 40 bin 832 gönüllü üzerinde gerçekleştirildi.

Gönüllülere, üç hafta arayla aşı ya da aşılanmış gibi görünen fonksiyonsuz maddeden oluşan plasebo iğnesi yapıldı.

Araştırmada, Sinopharm aşısının, Kovid-19 karşı yüzde 72,8 koruma sağladığı tespit edildi.

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