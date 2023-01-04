Ankara'daki Engelli Diş Tedavi Merkezinde 2 bin engelliye sağlık hizmeti verildi
Sağlık Bakanlığınca 3 yıl önce engellilere yönelik hayata geçirilen ve Ankara'nın pilot il olarak belirlendiği diş tedavi merkezinde 2 bin kişiye sağlık hizmeti sunuldu.
Ankara
Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi Engelli Diş Tedavi Merkezinde görev yapan Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Barış Eren Oral, AA muhabirine, uygulamayla şu ana kadar otizm, down sendromu ve zihinsel gelişim geriliği bulunan engellilere dolgu, diş çekimi ve kanal tedavisi yapıldığını söyledi.
Özel gereksinimi bulunanlar için ağız ve diş sağlığının korunmasının sağlıklı kişilere göre daha zor olduğunu, bu durumun hem engelli hem de yakınları için hayatı zorlaştırdığını ifade eden Oral, Türkiye genelinde engelli diş tedavi merkezi sayısının yıl içinde 25'e yükseleceğini belirtti.
Bu merkezler aracılığıyla engellilerin sağlık sorunlarını büyük oranda çözdüklerini anlatan Oral, "Bu kişilerin en büyük sorunları ağız hijyeninin sağlanamaması. Bundan dolayı engelli hastalarda ciddi diş çürükleri ve enfeksiyon görülüyor. Bu da hastalığa bağlı sistemik durumu olumsuz etkiliyor. Engelliler için ağız ve diş sağlığının korunması büyük önem taşıyor." dedi.
Üç yıl içinde yaklaşık 2 bin engelliye hizmet verdiklerini ifade eden Oral, yalnızca bir yılda 510 engellinin diş tedavisinin yapıldığını bildirdi.
"Merkezde yataklı servis de bulunuyor"
Oral, engelli diş tedavi merkezinde randevu sistemini kullanmadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:
"Hizmet almak isteyenler istedikleri zaman merkezimize başvurabiliyor. Engellinin velisi ya da yasal vasisinden, şikayetlere ilişkin bilgi alınıyor. Bundan önce herhangi bir tedavi uygulanıp uygulanmadığını soruyoruz. Sonrasında engelliyi durumuna göre triaj odasında muayene ediyor ve tedavi planlaması yapıyoruz.
Genel anestezi altında tedavi yapıldığından, hastanın anestezi öncesi gerekli tüm tetkiklerini tamamlıyoruz. Bu merkezin devlet hastanesi bünyesinde olmasının en büyük faydası budur. Çünkü genel anestezi hazırlığında gerekli olan laboratuvar, radyoloji tetkikleri aynı hastane bünyesinde gerçekleştiriliyor. Hatta ilave sistemik hastalıklara bağlı bir uzman doktorun görmesi gerektiğinde de bu yine aynı hastane bünyesinde yapılıyor. Engelli bir kişinin tüm tedavisi, tetkikleri aynı hastanede tamamlanıyor."
Merkezin fiziki koşullarının Sağlık Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre oluşturulduğunu bildiren Oral, bu kapsamda merkezde bir de yataklı servis bulunduğunu, tedavisi tamamlananların odaya alınarak gün içinde takip ve kontrollerinin tamamlandığını dile getirdi.
Hasta yakınları memnun
Epilepsi hastası 30 yaşındaki Emre Duman'ın annesi Hasibe Duman, oğlunun doğuştan işitme kaybı bulunduğunu ve konuşamadığını anlattı.
Duman, "Oğlum özel bir çocuk, kendini ifade edemediğinden sorunun ne olduğunu tam anlayamıyorduk. Diş tedavisi için gittiğimizde onlara yönelik özel bir birim olmadığından, koltuklar bile rahatsız ediyordu. Doktor tedaviyi tamamlayamıyordu. Riskli hasta olduğundan herkes ilgilenemiyordu." diye konuştu.
Oğlunun diş apsesi nedeniyle merkeze başvurdukları andan itibaren sürecin hızla ilerlediğini aktaran Duman, "Tedavisi hemen planlandı. Genel anestezi altında uygulama yapıldı. Bir hafta önce tüm tahlilleri tamamlandı ve riskli bir durum olmayınca tedaviye alındı. Çok memnunuz." dedi.
Otizmli 9 yaşındaki Metehan'ın babaannesi Havva Karagözlü de torununun süt dişlerinin çekildiğini, daimi dişlerine flor ve koruma uygulaması ile dolgu yapıldığını belirterek, "Dişleri çok ağrıyordu, hepsini yaptılar. Çok teşekkür ediyorum. Hiç yorulmadık. Zaten bizim çocuklarımız zor, bu uygulama bize ve çocuklarımıza büyük konfor ve kolaylık sağladı, mutluyuz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.