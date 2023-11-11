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Sağlık

"Aile Diş Hekimliği" uygulaması 2024'te 20 ile yaygınlaştırılacak

Eskişehir, Karabük ve Kırşehir'de pilot olarak başlayan "Aile Diş Hekimliği" uygulaması, gelecek yıl 20 ilde de hayata geçirilerek, kademeli olarak ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

Yeşim Sert Karaaslan  | 11.11.2023 - Güncelleme : 11.11.2023
"Aile Diş Hekimliği" uygulaması 2024'te 20 ile yaygınlaştırılacak

Ankara

Sağlık Bakanlığınca, ağız ve diş sağlığı konusunda toplumun bilinçlendirilmesiyle bireylerin çok küçük yaşlardan itibaren ağız ve diş bakımını alışkanlık haline getirmesini sağlamak ve sağlıklı bir toplum oluşturabilmek için önemli adımlar atıldı.

Bu kapsamda, sağlık problemi ortaya çıkmadan diş çürüğü ve risk faktörlerini dikkate alarak önlenmesini ve kontrolünü hedefleyen "Aile Diş Hekimliği" uygulaması, 2022'de yılında hayata geçirildi.

Eskişehir, Karabük ve Kırşehir'de pilot olarak başlayan uygulamayla, 42 Aile Diş Hekimliği biriminde yaklaşık 10 bin çocuğa ulaşıldı.

Çocukların ağız ve diş sağlığı durumlarının kayıt altına alındığı, gerekli değerlendirmeler yapılarak koruyucu tedavilerin uygulandığı, düzenli takip ve kontrolünün sağlandığı bir sistem olan Aile Diş Hekimliği uygulaması, 2024 yılında 20 ilde yaygınlaştırılacak.

Uygulamanın, 2028 yılının sonuna kadar tüm nüfusu kapsayacak şekilde kademeli olarak 81 ilde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

"Çocukların düzenli diş kontrollerinin yapılması mümkün hale getirildi"

Yeni modelle birlikte devam eden tedavi edici ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin yanı sıra özellikle çocuklar için önem taşıyan "koruyucu ağız ve diş sağlığı" çalışmaları mevcut sisteme entegre edildi.

Bu kapsamda, hizmetlere erişimin kolaylaştırılması ve 0-12 yaş aralığındaki çocukların düzenli diş kontrollerinin yapılması mümkün hale getirildi. Uygulama kapsamında, çocukların muayeneleri yapılarak çürük risk durumları belirlendi ve uygun koruyucu tedaviler uygulandı.

Uygulamalarla ilgili bilgilendirilen ailelerin, ağız ve diş sağlığı farkındalık eğitimlerine katılımları sağlandı. Muayenesi tamamlanan çocuklar düzenli aralıklarla kontrol edildi.

"Randevular, MHRS üzerinden alınabilecek"

Aile Diş Hekimliği uygulaması, gerek tedavi kapsamı, sevk zincirinin sağlanmış olması ve kurumlar arası koordinasyonu, gerekse bilgi sistemleri altyapısı ve kontrol mekanizmaları ile dünyadaki benzer uygulamalara örnek teşkil ediyor.

Uygulamanın, Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için altyapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında randevular, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınabilecek.

Aileler, 0-12 yaş arası çocukların tüm ağız ve diş sağlığı tarama sonuçları ve takip randevularını, e-Nabız üzerinden görüntüleyebilecek.

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