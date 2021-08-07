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Sağlık

60 yaşını dolduran doktorlar özel hastanelerde 'boş kadro' şartı aranmaksızın çalışabilecek

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 07.08.2021
60 yaşını dolduran doktorlar özel hastanelerde 'boş kadro' şartı aranmaksızın çalışabilecek

Ankara

Sağlık Bakanlığınca 60 yaşını dolduran tabipler ile engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabiplerin, özel hastanelerde boş kadro şartı aranmaksızın çalışabilmelerine ilişkin düzenleme yapıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, özel hastanenin kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususlara ilişkin maddede yapılan düzenleme ile 60 yaşını dolduran tabipler ile engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabipler özel hastanelerde boş kadro şartı aranmaksızın çalışabilecek.

Ayrıca bu kapsamda çalışan hekimler, 1219 sayılı Kanunun 12'nci maddesine uygun olmak kaydıyla planlama kapsamındaki iki özel sağlık kuruluşunda daha çalışabilecek. Bu kuruluşlardan bir tanesi çalıştığı il dışında planlama kapsamındaki bir özel sağlık kuruluşu da olabilecek.

Emekli olan tabipler aynı şekilde çalışmaya devam edecek

Bu kapsamda, çalışan ve kadrosuzluk nedeniyle emekli olan tabipler de aynı şekilde çalışmayı sürdürebilecek.

Tabiplerin bu hakları çalıştığı kuruluştan ayrılarak başka kuruluşta çalışmak istemesi halinde de aynı şekilde devam edecek.

Öte yandan "Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" de aynı şekilde düzenlenerek Resmi Gazete'de yayımlandı.

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