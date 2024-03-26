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Yaşam, Ramazan 2024

Kosova'nın Prizren şehrinde iftar vakti havai fişek atarak duyuruluyor

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, ramazanda iftarı müjdeleyen "iftar topu" atma geleneği havai fişek kullanılarak yaşatılmaya çalışılıyor.

Eren Beksaç  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
Kosova'nın Prizren şehrinde iftar vakti havai fişek atarak duyuruluyor Fotoğraf: Eren Beksaç/AA

Kosova

Sırbistan'dan ayrılarak 17 Şubat 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'nın en büyük ikinci şehri Prizren'de ramazan ülkenin diğer şehirlerinden farklı atmosferde geçiyor.

Osmanlı dönemine ait çok sayıda eseri içinde barındıran Prizren'de ramazanda özel gelenekler asırlardır yaşatılıyor.

Prizrenli bir grup aktivist, 2017'de şehrin tarihi kalesindeki eski topun bulunduğu bölgeden "havai fişek" atarak iftar vaktini duyurmaya başladı.

Daha sonra Prizren İslam Birliği tarafından sahiplenilen unutulmaya yüz tutmuş bu ramazan geleneğini pratikte sürdürme görevi aktivist Varis Hashimi'ye düştü.

Hashimi, ramazanda hava koşulları gibi zorlayıcı etkenlere bakmadan, her iftardan önce 2 havai fişek ile Prizren'in merkezindeki Şadırvan Meydanı'ndan yaklaşık 100 metre tırmanışla, ilk hisarları Roma dönemine dayanan ve Osmanlı devleti zamanında alanı genişletilerek büyütülen şehrin kalesine çıkıyor.

İftar vakti hayatın durma noktasına geldiği Prizren'de kaleden atılan havai fişeklerin sesi, şehrin tüm noktalarından işitilebiliyor.

Hashimi, söz konusu gelenekle ilgili duygularını AA muhabirine dile getirdi.

Görevi büyük bir özveriyle sürdürdüğünü belirten Hashimi, "2017'den bu yana her gün gelip, hava durumu ve saat ne olursa olsun iftar için havai fişek atıyorum. Kendimi çok mutlu ve özel hissediyorum." dedi.

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