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Kültür

Prizren'de "Kosova Türk Ressamları Karma Sergisi" açıldı

Kosova'nın Prizren şehrinde, "Kosova Türk Ressamları Karma Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Ahmet Nurduhan  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
Prizren'de "Kosova Türk Ressamları Karma Sergisi" açıldı

Prizren

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Uluslararası Sanatla Uyanmak Derneği işbirliğinde, Prizren'deki tarihi Şani Efendi'nin Evi Sanat Galerisi'nde düzenlenen açılışa Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz ile çok sayıda sanatsever katıldı.

"Bu tür eserler, Kosova'da Türk topluluğunun her zaman var olacağının en önemli kanıtıdır"

KDTP Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka, açılışta yaptığı konuşmada, etkinlikte yer almaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, TİKA'ya destekleri için teşekkür etti.

Damka, "Kosova'daki varlığımız sadece dilimizle, eğitimimizle değil aynı zamanda sanatımızla, kültürümüzle ön plana çıkıyor." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Angılı, Türkiye'nin her zaman Kosova'daki ressamları desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Sanatın toplumu etkileyen önemli bir rolü olduğunu söyleyen Angılı, "Serginin nüfus sayımları dönemine gelmesi çok önemli çünkü burada önemli olan Türklerin Kosova'nın gücüne güç katmasıdır. Bu tür eserler ve sergiler sizin bu topluma kattığınız değerler olduğu gibi gelecekte de Kosova'da Türk topluluğunun her zaman var olacağının en önemli kanıtıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Sanatla Uyanmak Derneği Başkanı Ethem Baymak da "Bu topraklarda Kosova resim sanatı daima vardı ve var olmaya devam edecektir." dedi.

Sergi, 16 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

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