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Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savuma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ömer Olcay  | 27.04.2024 - Güncelleme : 27.04.2024
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.


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Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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