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Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Al-Nabet'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet'i kabul etti.

Utku Şimşek  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Al-Nabet'i kabul etti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet'i kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın yanı sıra, Katar Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral İbrahim Cuma Al-Maliki, Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abdullah Hasan Mohammed Al-Sulaiti ve Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassım Mohammed Ahmad Al-Mannai de yer aldı."

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