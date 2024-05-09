Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Al-Nabet'i kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet'i kabul etti.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet'i kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın yanı sıra, Katar Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral İbrahim Cuma Al-Maliki, Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abdullah Hasan Mohammed Al-Sulaiti ve Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassım Mohammed Ahmad Al-Mannai de yer aldı."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın resmî davetlisi olarak Ankara’ya gelen Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqel Al-Nabet’i kabul etti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 9, 2024
Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın yanı sıra;… pic.twitter.com/9PXyL1qNt0